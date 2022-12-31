Какие АЗС в Украине будут работать во время блэкаута: список и карта заправок
В НАК Нафтогаз Украины обнародовали список автозаправочных станций, которые будут работать в случае полного отсутствия поставок электричества (блэкаута).
Соответствующее оборудование, в частности, генераторы и другие альтернативные источники света имеют более полутысячи АЗС, которые работают в Киеве и 20 областях Украины.
Посмотреть полный список АЗС, которые будут работать во время блэкаута, можно по ссылке на сайте Нафтогаза.
Power Drive — это актуальный перечень АЗС брендов U.GO и Укрнафта, которые являются частью Группы Нафтогаз, а также имеют генераторы и другое необходимое оборудование.
В Нафтогазе отмечают, что уже полностью независимы от отключений электроэнергии 579 АЗС во всех регионах Украины. Перечень станций постоянно расширяется и дополняется, добавляют в компании.