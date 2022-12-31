Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Какие АЗС в Украине будут работать во время блэкаута: список и карта заправок

Юля Захарченко, редактор ленты
ріст цін на АЗС
Фото: Depositphotos

В НАК Нафтогаз Украины обнародовали список автозаправочных станций, которые будут работать в случае полного отсутствия поставок электричества (блэкаута).

Соответствующее оборудование, в частности, генераторы и другие альтернативные источники света имеют более полутысячи АЗС, которые работают в Киеве и 20 областях Украины.

Посмотреть полный список АЗС, которые будут работать во время блэкаута, можно по ссылке на сайте Нафтогаза.

Сейчас смотрят

Power Drive — это актуальный перечень АЗС брендов U.GO и Укрнафта, которые являются частью Группы Нафтогаз, а также имеют генераторы и другое необходимое оборудование.

В Нафтогазе отмечают, что уже полностью независимы от отключений электроэнергии 579 АЗС во всех регионах Украины. Перечень станций постоянно расширяется и дополняется, добавляют в компании.

Читайте
Кофейни, магазины, коворкинги и АЗС Киева, которые работают при отключении света — список

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка