Какие АЗС в Украине будут работать во время блэкаута: список и карта заправок

Декабрь, 30 в 23:30

В НАК Нафтогаз Украины обнародовали список автозаправочных станций, которые будут работать в случае полного отсутствия поставок электричества (блэкаута).

Соответствующее оборудование, в частности, генераторы и другие альтернативные источники света имеют более полутысячи АЗС, которые работают в Киеве и 20 областях Украины.

Посмотреть полный список АЗС, которые будут работать во время блэкаута, можно по ссылке на сайте Нафтогаза.

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Power Drive — это актуальный перечень АЗС брендов U.GO и Укрнафта, которые являются частью Группы Нафтогаз, а также имеют генераторы и другое необходимое оборудование.

В Нафтогазе отмечают, что уже полностью независимы от отключений электроэнергии 579 АЗС во всех регионах Украины. Перечень станций постоянно расширяется и дополняется, добавляют в компании.