Декабрь, 31 в 12:27

Сегодня, 31 декабря, в канун Нового года отделения Укрпочты работают по стандартному графику.

Об этом сообщили в предприятии почтовой связи.

1 января отделения Укрпочты не будут работать.

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Также закрытыми будут отделения и 7 января.

Однако, стоит отметить, что более подробную информацию о работе отделения, что вас интересует, можно выяснить на сайте Укрпочты в разделе Отделения (указав название города или индекс) или в контакт-центре по номеру 0-800-300-545.

Источник: Укрпочта

Фото: Укрпочта