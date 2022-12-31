График работы Укрпочты на праздники: что известно
Сегодня, 31 декабря, в канун Нового года отделения Укрпочты работают по стандартному графику.
Об этом сообщили в предприятии почтовой связи.
1 января отделения Укрпочты не будут работать.
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Также закрытыми будут отделения и 7 января.
Однако, стоит отметить, что более подробную информацию о работе отделения, что вас интересует, можно выяснить на сайте Укрпочты в разделе Отделения (указав название города или индекс) или в контакт-центре по номеру 0-800-300-545.
Источник: Укрпочта
Фото: Укрпочта