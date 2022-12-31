Декабрь, 31 в 8:45

31 декабря Киев будет оставаться без света по графику стабилизационных отключений.

Графики отключений в ДТЭК смогли вернуть накануне и отметили, что будут придерживаться их, если не будет новых атак на энергетические объекты.

Чтобы ознакомиться с графиками отключений, начните вводить адрес на украинском языке.

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Согласно расписанию, ранее опубликованному на сайте Yasno, свет должны были выключать в среднем на 8-12 ч. Ежедневно – два-три отключения по 3-4 ч.

Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 мин.

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График отключения света в Киеве для группы 1

График отключения света в Киеве для группы 2

График отключения света в Киеве для группы 3



Графики стабилизационных отключений электроэнергии можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке.

Свет в Украине отключают ввиду значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.

Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 07:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.