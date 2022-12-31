Обновленные графики отключения света на Закарпатье 31 декабря 2022
Закарпатьеоблэнерго определило прогнозируемые часы включения и отключения электроэнергии на 31 декабря на территории Закарпатской области в рамках лимитов, доведенных до области НЭК Укрэнерго.
В настоящее время в регионе действуют три очереди почасовых отключений и одна дополнительная.
Почасовые отключения — это планируемые отключения электроэнергии, которые необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы.
Отключение электроэнергии на Закарпатье
Закарпатьеоблэнерго обнародовало очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.
Фактические часы отключения и включения могут быть изменены в случае несоблюдения предельных величин потребления электрической энергии потребителями Закарпатской области.
График отключений от Закарпатьеоблэнерго на 29 декабря 2022 можно посмотреть ниже или по ссылке.
Относительно часов включения/отключения электроэнергии 29 декабря 2022 года:
- В 07:00 отключают присоединение по ГЧО 1 очередь.
- В 08:00 отключают присоединение по ГЧО 3 очередь.
- В 09:50 включают присоединение по ГЧО 1 очередь, отключают присоединение по ГПВ дополнительную очередь.
Список населенных пунктов в рамках каждой очереди доступен по ссылке.
Белый цвет – наличие электроснабжения;
Желтый, зеленый, оранжевый, синий цвета – отсутствует электроснабжение.