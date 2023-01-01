Январь, 01 в 20:32

Россияне, несмотря на новогодние праздники, продолжают обстреливать Украину с помощью крылатых ракет, а также атаковать нас с помощью РСЗО и БПЛА.

Это влияет на отключение света по Украине, хотя в Укрэнерго сообщают, что ситуация в энергосистеме остается контролируемой и аварийные отключения света не применяются.

Энергетики делают все возможное, чтобы графики отключения света не применялись во время новогодних праздников.

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Что сообщают о ситуации со светом в энергокомпании Киева и облэнерго Киевской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Сумской и Николаевской областей на 2 января 2023 – читайте в материале Фактов ICTV.

Киев

ДТЭК Киевские электросети сообщает, что экстренные отключения света в Киеве отменены. Действуют стабилизационные графики отключения света, состоящие из белого (когда электричество есть), серого (когда его нет) и светло-серого цвета (когда возможны отключения).

Расписание отключения света опубликовано по этой ссылке. Чтобы узнать часы отключений электричества, начните вводить свой адрес на украинском.

Киевская область

Также отменены экстренные отключения света в Киевской области. Энергокомпания ДТЭК Киевские региональные электросети ввела здесь плановые графики отключения света.

Ситуацию со светом по конкретному адресу можно по этой ссылке. Здесь опубликована таблица с группами, которым будет выключать свет оператор системы распределения ДТЭК.

В случае, если возникнет необходимость ввести аварийные отключения света в Киевской области, ознакомиться с ними можно будет по этой ссылке.

Харьковская область

В облэнерго Харьковской области сообщили обновленные графики отключений света, согласно которым предусмотрено 12 очередей среди потребителей. Начало каждой из очередей меняется еженедельно.

Чтобы просмотреть очередь отключения света для конкретного адреса необходимо:

Открыть эту форму. Выбрать по списку свой населенный пункт, улицу и номер дома. Нажать Проверить. Результат проверки будет виден внизу.

Также Харьковоблэнерго предлагает настроить сообщение об отключении света по телефону или лицевому счету.

Более подробно об этом можно узнать по этой ссылке.

Львовская область

Львовоблэнерго не меняет введенные ранее графики почасовых отключений света – там распределили потребителей электроэнергии на три группы. Каждому абоненту в разные дни недели выключают свет по четыре часа за раз.

Отдельно в сутки зарезервированы часы, когда свет могут отключить при необходимости.

Стабильно электроэнергия во Львовской области 2 января будет поставляться дважды в сутки по четыре часа (8 часов).

Список графиков для разных групп львовян можно посмотреть по этой ссылке.

Винницкая область

Винницаоблэнерго отменила все ограничения с отключениями света, однако ситуация со светом на 2 января пока неизвестна.

В случае, если облэнерго вернется к графикам, узнать свою очередь в рамках плановых обесточиваний в Винницкой области можно будет по этой ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где будет выключаться свет, можно будет по этой ссылке.

Кроме того, просмотреть плановые и аварийные отключения можно в личном кабинете и на сайте.

Черниговская область

Облэнерго в Черниговской области соблюдает плановые отключения света.

Регион разделили на три группы по цвету – желтый, синий и зеленый.

Чтобы узнать принадлежность своего адреса к той или иной группе, перейдите по этой ссылке.

График отключения света для четного и нечетного дня месяца, распределенного между тремя группами, опубликован по этой ссылке.

По этой ссылке можно узнать информацию об отключении через ЭИС-код или лицевой счет потребителя.

Полтавская область

В Полтавской области облэнерго обновило стабилизационные графики отключения электроэнергии на январь 2023 года.

Ознакомиться с ситуацией со стабилизационными отключениями света в Полтавской области в январе можно по этой ссылке.

Принадлежность адреса к той или иной очереди в области можно узнать по этой ссылке.

Хмельницкая область

Облэнерго Хмельнитчины придерживается отключений света, балансируя между четырьмя очередями.

Поиск отключения света по своему адресу можно произвести по этой ссылке.

Просмотреть адреса, которые обесточены или будут обесточены в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Узнать график отключений света можно по этой ссылке.

Тернопольская область

На 2 января Тернопольоблэнерго должен соблюдать график, обновленный после 1 января.

Электроэнергию подают потребителям, распределенным на три группы. У каждой – свое время отключений света. Просмотреть график можно по этой ссылке.

С 8 января графики плановых отключений света будут изменены.

Кировоградская область

В Кировоградской области облэнерго соблюдает графики почасовых отключений электроэнергии.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по этой ссылке.

Сумская область

Сумыоблэнерго публикуют данные о стабилизационных отключениях света в городе Сумы и Сумской области на 2 января. Там предусмотрено три очереди потребителей. Графики отключения света в Сумах можно просмотреть по этой ссылке, нажав “Графики почасовых отключений (ГПО)”. Абонентам будет предложено узнать время отключения света для разных очередей в разные дни месяца.

Николаевская область

В Николаеве и области придерживаются стабилизационных графиков отключений, опубликованных главой ОВА Виталием Кимом. В них предусмотрено три очереди, каждая из которых имеет закрепленный промежуток времени, когда по адресу потребителей не будет света.

Очереди обесточиваются четырежды в сутки. Продолжительность отключения – около двух часов. Следовательно, каждый раз после заживления, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.

График отключений света в Николаеве опубликован по этой ссылке.

Другие регионы

Между тем, в Запорожской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской и Житомирской областях тоже действуют стабилизационные графики отключений света.

Однако регуляторы электросети пока не публиковали графики на 2 января. Как правило, графики публикуются изо дня в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Запорожьеоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго, Волиньобленерго, Прикарпатьеоблэнерго, Ровнооблэнерго та Житомироблэнерго.