Январь, 01 в 9:50

Погода в январе 2023 года будет характерна для второго месяца зимы. И температура воздуха, и количество осадков – близки к норме, прогнозируют в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, средняя месячная температура ожидается в диапазоне от 0 до -5 градусов мороза.

В Крыму +1, +2 – это 1-1,5 градуса выше нормы, в восточных и северо-восточных областях – близко к норме.

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Относительно осадков, здесь тоже без аномалий — ожидается 28-62 мм, в горных районах Закарпатья и Крыма — до 77-79 мм, что в пределах нормы (80-120%).

Согласно многолетним наблюдениям, средняя температура в январе составляет 0…-6, в Крыму — от -1 до +4.

В то же время абсолютный минимум температуры в диапазоне -23…-37 градусов зафиксировался метеорологами в отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской областей, в Карпатах — до -38…-39,9 мороза, в Черкасской и Луганской — до -40…-41,9, на побережье Крыма – местами -13…-22 градусов мороза.

Были в истории Украины и года, когда в январе фиксировали +10…+18 градусов, в Крыму – до +21, в Черниговской, Сумской областях и на высокогорье Карпат – местами +8, +9.

Нормой для осадков в январе считается 26-55 мм, на Закарпатье — до 89 мм, на высокогорье Карпат и Крыма — до 125 мм.