Январь, 02 в 19:13

В новогоднюю ночь в полицию поступило 77 сообщений об использовании пиротехнических средств.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил первый заместитель главы МВД Украины Евгений Енин. Он отметил, что 1 января в полицию обратилось 29 тыс. граждан.

– В новогоднюю ночь поступило 77 сообщений об использовании пиротехнических средств. Из них больше всего в Киеве (около 22), остальные – в Днепропетровской, Закарпатской, Одесской, Винницкой и других областях. В целом сообщения об использовании пиротехники были зафиксированы в 17 областях. Некоторых желающих запускать салюты уже задержали, – сказал он.

В новогоднюю ночь в Украине было задержано 102 нарушителя комендантского часа. Со всеми правоохранители провели профилактические беседы.

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По словам Енина, все желающие запускать салюты каялись при задержании.

Ранее стало известно, что в Киеве задержали мужчину, который запускал салюты в новогоднюю ночь. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, в Украине запрещено использовать пиротехнические изделия во время военного положения.

Граждан, которые будут игнорировать ограничения, будут привлекать как к административной, так и к уголовной ответственности.