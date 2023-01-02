Выплаты героям Украины и кавалерам орденов вступили в силу с 1 января: сколько должны давать

Январь, 02 в 12:44

Министерство обороны сообщает, что с 1 января 2023 года вступил в силу Закон Украины, устанавливающий ежемесячные выплаты денежной помощи людям, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда, рыцарям ордена Богдана Хмельницкого и кавалерам ордена За мужество.

Сколько денег будут получать защитники раз в месяц:

Герои Украины с орденом Золотая Звезда – три минимальных зарплаты или 20 100 грн;

Рыцари ордена Богдана Хмельницкого трех степеней – две минимальные зарплаты или 13 400 грн;

Кавалеры ордена За мужество трех степеней – одну минимальную зарплату или 6 700 грн.

Также установлена ежемесячная выплата денежной помощи в размерах от одной до трех минимальных зарплат членам семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда, рыцарей ордена Богдана Хмельницкого трех степеней (полные рыцари) и кавалеров ордена За мужество трех степеней (полные кавалеры).