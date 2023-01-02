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Выплаты героям Украины и кавалерам орденов вступили в силу с 1 января: сколько должны давать

Анастасия Гевко, редактор ленты
Выплаты героям Украины и кавалерам орденов вступили в силу с 1 января: сколько должны давать
Фото: Минобороны

Министерство обороны сообщает, что с 1 января 2023 года вступил в силу Закон Украины, устанавливающий ежемесячные выплаты денежной помощи людям, которым присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда, рыцарям ордена Богдана Хмельницкого и кавалерам ордена За мужество.

Сколько денег будут получать защитники раз в месяц:

  • Герои Украины с орденом Золотая Звезда – три минимальных зарплаты или 20 100 грн;
  • Рыцари ордена Богдана Хмельницкого трех степеней – две минимальные зарплаты или 13 400 грн;
  • Кавалеры ордена За мужество трех степеней – одну минимальную зарплату или 6 700 грн.

Также установлена ежемесячная выплата денежной помощи в размерах от одной до трех минимальных зарплат членам семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда, рыцарей ордена Богдана Хмельницкого трех степеней (полные рыцари) и кавалеров ордена За мужество трех степеней (полные кавалеры).

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Источник: Минобороны
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