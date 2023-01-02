Январь, 02 в 9:44

Закарпатьеоблэнерго определило прогнозируемые часы включения и отключения электроэнергии на 31 декабря на территории Закарпатской области в рамках лимитов, доведенных до области НЭК Укрэнерго.

В настоящее время в регионе действуют три очереди почасовых отключений и одна дополнительная.

Почасовые отключения — это планируемые отключения электроэнергии, которые необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы.

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Отключение электроэнергии на Закарпатье

Закарпатьеоблэнерго обнародовало очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.

Фактические часы отключения и включения могут быть изменены в случае несоблюдения предельных величин потребления электрической энергии потребителями Закарпатской области.

График отключений от Закарпатьеоблэнерго на 2 января 2023 можно посмотреть ниже или по ссылке.

Относительно часов включения/отключения электроэнергии 2 января 2023:

В 07:00 отключают по ГПО 1 очередь.

В 08:00 отключают по ГПО 3 очередь.

В 09:50 включают по ГПО 1 очередь, отключают по ГПО дополнительную очередь.

Список населенных пунктов в рамках каждой очереди доступен по ссылке.

Белый цвет – наличие электроснабжения;

Желтый, зеленый, оранжевый, синий цвета – отсутствует электроснабжение.