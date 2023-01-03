Январь, 02 в 23:30

В поселке Ракитное в Киевской области депутат напал на правоохранителей.

Как сообщили в полиции Киевской области, это произошло 24 декабря вблизи АЗС. Автомобиль с нетрезвым водителем за рулем полицейские остановили в комендантский час.

Вскоре на место приехал 65-летний депутат, спровоцировавший конфликт.

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— Депутат агрессивно себя вел по отношению к силовикам, законным требованиям которых оказывал неповиновение, сорвал нагрудную бодикамеру и повредил ее, в то же время угрожая полицейским физической расправой. При попытке задержания депутат сопротивлялся и скрылся с места происшествия, — сообщили в полиции.

Следователи по факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа начали досудебное расследование [ч.1 ст.345 УКУ].

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до 2 лет или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.