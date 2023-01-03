Народный депутат Елена Шуляк основательно ответила всем критикам проекта №5655

Январь, 03 в 17:03

Города Украины годами страдают от неэффективной системы градостроительного контроля: незаконные стройки, которые невозможно снести, обманутые инвесторы, отсутствие комфортной жилой инфраструктуры и множество других последствий.

Главные бенефициары нового закона — это, конечно, общины, а на поддержку законопроекта выступила Всеукраинская ассоциация общин, которая насчитывает более 800 общин по всей Украине.

Об этом в авторской колонке для издания ZN.ua пишет народный депутат, глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

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В материале народный депутат разобрала все восемь утверждений, которые были озвучены критиками реформы градостроительства.

По ее мнению, ключевые претензии к законопроекту №5655 – это иногда обобщенные позиции, которые могут свидетельствовать о непонимании самих основ реформы.

Уничтожение идеи внедрения электронной системы регулирования градостроительства: отсутствует ответственность регистраторов за невыполнение или нарушение закона, прав субъектов

— Ответственность регистраторов за невыполнение или нарушение закона предусмотрена общими нормами законодательства и не требует отдельного урегулирования в сфере градостроительства. В рамках реформы предусмотрено усиление ответственности всех участников градостроительства, в том числе и регистраторов. Был в первом чтении принят законопроект №5877 о внесении изменений в КУоАП и ККУ для усиления ответственности в сфере градостроительной деятельности. В частности, речь идет об усилении ответственности за внесение в государственные реестры заведомо ложных данных, — пишет Елена Шуляк.

Стимулирование самовольного строительства: вводится обязанность возместить его стоимость органом местного самоуправления в случае принятия судом решения о незаконности строительства

— На самом деле новый закон разработан для минимизации самой возможности для появления самовольных строек. Согласно законопроекту №5655, объект самовольного строительства может быть принудительно демонтирован без какой-либо компенсации застройщику и, наоборот, за счет застройщика, — отметила Елена Шуляк.

Легализация незаконного строительства, осуществленного до вступления в силу закона

— Это очередное утверждение, не соответствующее действительности. Объекты, которые сооружались без приобретения права на выполнение строительных работ, могут приниматься в эксплуатацию, только если они соответствуют критериям для объектов, которые могут строиться на основании строительного паспорта, — говорит народный депутат.

Шуляк добавила, что здесь речь идет о конкретных определенных законом случаях, и это не является законодательной новеллой, ведь аналогичная норма была и в старом законе.

Передача субъектам хозяйствования (созданным застройщиками) исключительно государственной функции контроля и надзора за субъектами хозяйствования (застройщиками): бизнес будет контролировать другой бизнес

По словам Елены Шуляк, это некорректная трактовка самой сути реформы, которая заключается в демонополизации функций контроля для уменьшения коррупционных рисков.

— Заказчик строительства выбирает орган контроля между двух альтернатив — ОМС или частный контроль. В то же время функция контроля остается в ОМС, тогда как частный контроль не заменяет государственный, а существует параллельно. Сложные инфраструктурные объекты со значительным классом последствий (мосты, метро, путепроводы), объекты, заказчиками которых являются государственные органы, ОМС, или объекты культурного наследия национального значения остаются в сфере контроля исключительно государства (Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, ГИАГ), — сообщила Елена Шуляк.

Она уверена: годами государственные чиновники злоупотребляли своими правами в сфере градостроительного контроля, а эффективных механизмов предотвращения этого не было.

Поэтому, введение рыночного института частного контроля дает возможность предсказать гораздо более серьезные предохранители, ключевой из которых — расширенная ответственность за результаты работы собственным имуществом.

Ограничение возможностей органов местного самоуправления в части надзора и контроля: внедрение мониторинга, который запрещает доступ на объекты, фиксацию нарушений и приостановлении незаконного строительства

По мнению Елены Шуляк, ОМС и раньше не имели полномочий по осуществлению надзора, ведь сейчас это функция Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

По новому закону эта функция переходит к Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры, ведь ГИАГ не может быть одновременно органом контроля и надзора — это конфликт интересов.

— Органы местного самоуправления получат новые полномочия. В частности, они могут осуществлять градостроительный контроль, если заказчик строительства избрал их в качестве контролера. Они осуществляют градостроительный контроль всегда за объектами самовольного строительства — в случае невыполнения предписаний органа градостроительного контроля. Важным нововведением является то, что постоянный мониторинг застройки в общинах становится обязанностью, а не возможностью для органов местного самоуправления, — говорит инициатор законопроекта №5655.

Монополизация допуска на рынок: право подписи документов у одного человека на город, остановка нелегального строительства через центральный уровень; создание нового органа (Градостроительной палаты) с широкими полномочиями, которые включают вынесения вердиктов в отношении правонарушений в градостроительной сфере

По мнению Елены Шуляк, законопроект №5655 предлагает прозрачную и понятную процедуру допуска на рынок. Это будет осуществляться через электронное управление вместо предоставления разрешений в ручном режиме.

— Нормы о передаче полномочий по остановке нелегального строительства на центральный уровень в новом законе отсутствуют. А вновь созданная Градостроительная палата не будет иметь широких полномочий, ведь будет лишь совещательно-консультативным органом при Мининфраструктуры, и все решения палаты будут утверждаться министром, — подчеркнула Елена Шуляк.

Лишение общественности прав инициировать обязательные проверки строительства в случае выявления ими нарушений, а следовательно, увеличение количества конфликтов между общественностью и застройщиками

Елена Шуляк возразила подобное утверждение, ведь общественность не только будет иметь возможности инициировать обязательные проверки объектов, но и получит для этого новые инструменты.

— Физические и юридические лица смогут подавать уведомления о нарушениях в ОМС, в частности с помощью электронной системы. Орган местного самоуправления обязан отреагировать на жалобу, ведь в законопроекте четко прописано, что осуществление мониторинга таких объектов — одна из его ключевых функций. Отчет по результатам мониторинга вносится должностным лицом ОМС в электронную систему. И если в нем содержится информация об имеющихся признаках самовольного строительства, то такой отчет автоматически направляется системой соответствующему органу для реагирования, — говорит Елена Шуляк.

Она также указывает на то, что, благодаря реформе, появляется возможность подать заявление об осуществлении государственного градостроительного надзора, а отслеживать застройку в своей общине станет намного проще и удобнее.

Нарушение минимум пяти положений Конституции Украины и создание ряда противоречий с Гражданским кодексом Украины

— Последний пункт в обращении не содержит информации, на какие именно статьи Конституции ссылаются мэры-подписанты. Документ не противоречит положениям Конституции или Гражданского кодекса. Законопроект №5655 является комплексным и сложным. Необоснованная критика создает много информационного шума, мифов и дискуссий вокруг него. Это мешает обратить внимание на главное — содержание и значение реформы градостроительства для восстановления и развития страны, — пояснила народный депутат Елена Шуляк.

Ранее сообщалось, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации выступили с поддержкой законодательной инициативы по реформе градостроительства — законопроекта №5655.

По словам вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова, цифровизация процессов в области строительства равна антикоррупционности.