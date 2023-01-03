Укрзализныця назначила на Рождество пять дополнительных поездов

Январь, 03 в 12:28

На Рождество Укрзализныця назначила дополнительные рейсы по популярным направлениям.

В частности, четыре поезда, которые в течение 6-8 января будут курсировать из Киева в Днепр, Кривой Рог, Харьков и Львов, а также один — из Львова в Одессу.

Список дополнительных рейсов на Рождество 2023:

180/179 Киев – Днепр : 6 и 8 января в 09:53 из Киева, в 18:25 в Днепре, назад в тот же день в 08:51, прибытие в 17:05.

: 6 и 8 января в 09:53 из Киева, в 18:25 в Днепре, назад в тот же день в 08:51, прибытие в 17:05. 191/192 Киев – Львов : 8 января в 07:44 из Киева и в 15:28 во Львове, обратный рейс 8 января в 08:06, прибывает в 15:38.

: 8 января в 07:44 из Киева и в 15:28 во Львове, обратный рейс 8 января в 08:06, прибывает в 15:38. 176/175 Киев – Кривой Рог : 8 января в 06:19 из Киева через Мироновку, ст. имени Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07, обратно в тот же день в 08:09 с прибытием в столицу в 16:26.

: 8 января в 06:19 из Киева через Мироновку, ст. имени Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07, обратно в тот же день в 08:09 с прибытием в столицу в 16:26. 104/103 Киев – Харьков : 8 января в 09:40 из Киева, прибытие в 17:15, в тот же день в 10:48, прибытие в 18:41.

: 8 января в 09:40 из Киева, прибытие в 17:15, в тот же день в 10:48, прибытие в 18:41. 168 Львов – Одесса: 8 января в 08:50 из Львова, прибытие в 19:49, рейс назад в тот же день в 10:16, прибытие в 21:38.

Кроме того, до 8 января включительно будет курсировать прямой рейс Интерсити+ в Славск — Лыжный экспресс №745.