Укрзализныця назначила на Рождество пять дополнительных поездов
Фото: УЗ
На Рождество Укрзализныця назначила дополнительные рейсы по популярным направлениям.
В частности, четыре поезда, которые в течение 6-8 января будут курсировать из Киева в Днепр, Кривой Рог, Харьков и Львов, а также один — из Львова в Одессу.
Список дополнительных рейсов на Рождество 2023:
- 180/179 Киев – Днепр: 6 и 8 января в 09:53 из Киева, в 18:25 в Днепре, назад в тот же день в 08:51, прибытие в 17:05.
- 191/192 Киев – Львов: 8 января в 07:44 из Киева и в 15:28 во Львове, обратный рейс 8 января в 08:06, прибывает в 15:38.
- 176/175 Киев – Кривой Рог: 8 января в 06:19 из Киева через Мироновку, ст. имени Шевченко, Александрию с прибытием в 15:07, обратно в тот же день в 08:09 с прибытием в столицу в 16:26.
- 104/103 Киев – Харьков: 8 января в 09:40 из Киева, прибытие в 17:15, в тот же день в 10:48, прибытие в 18:41.
- 168 Львов – Одесса: 8 января в 08:50 из Львова, прибытие в 19:49, рейс назад в тот же день в 10:16, прибытие в 21:38.
Кроме того, до 8 января включительно будет курсировать прямой рейс Интерсити+ в Славск — Лыжный экспресс №745.
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