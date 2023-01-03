Январь, 03 в 15:56

Несмотря на температурные рекорды в начале января, вызванные прорывом на территорию Украины теплых воздушных масс из Африки, зима продолжается и не за горами значительное похолодание, предупреждает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра, 4 января, хотя еще и будет преобладать теплая погода, но уже без рекордов, а максимальная температура будет составлять в большинстве областей +2…+8, на Юге и Западе – до +5…+11. Серьезные осадки маловероятны.

Что касается Киева, то в столице в среду начнется постепенное похолодание – в течение дня +3…+5 градусов.

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— В дальнейшем температура воздуха будет снижаться, пик придется на 6-9 января. Осадки сначала появятся в виде дождя, затем перейдут в мокрый снег. Самыми холодными в рождественские дни и ночи будут Север, часть Центра, которая ближе к Востоку, и Восток Украины, ночью возможно до -10…-16 градусов, — отметила Диденко.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что на Рождество 2023 в Украине местами будет до -18 градусов.

В частности, самая холодная рождественская ночь ожидается в Сумской и Черниговской областях.

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского 1 и 2 января зафиксировала температурные рекорды в Киеве.

В частности, 1 января впервые за 143 года наблюдений среднесуточная температура воздуха в столице достигла +10,3°С, что соответствует погоде середины апреля. Это на 4,4°С выше рекордного значения температуры для этого дня 2021 года. Климатическая норма превышена на 13,8 градуса.

На следующий день, 2 января, в Киеве зафиксировано +9,4°С – это на 3,9°С выше рекордного значения температуры для этого дня 2007 года, а климатическая норма превышена на 12,9 градуса.