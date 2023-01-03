Январь, 03 в 14:18

Львов и область во вторник, 3 января, вернулись к графикам почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

– В настоящее время электроэнергию получают все потребители. С 14:00 до 23:00 начнет действовать график почасовых отключений – согласно распоряжению диспетчерского центра НЭК Укрэнерго, – пояснил он.

Напомним, что на днях российские оккупанты выпустили по Львовской области шесть ракет.

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Четыре украинским защитникам удалось сбить.

Остальные снаряды попали в электроподстанцию, после чего 90% Львова остались без света.

В областном центре не курсировали трамваи и троллейбусы, а объекты критической инфраструктуры перешли на работу дизель-генераторов.

Что известно о графиках почасовых отключений во Львовской области

Найти информацию о своем доме можно на сайте Львовоблэнерго в разделе Почему нет света.

Для лучшего восприятия информации часы в графике обозначены тремя цветами:

зеленый цвет – электроэнергия подается;

оранжевый цвет – электроэнергия отсутствует;

белый цвет – возможно отключение при необходимости.

– Если в графике отключений указано Возможно отключение (белый цвет), то по вашему адресу есть вероятность отсутствия электроэнергии, – объясняют во Львовоблэнерго.

Это зависит от ситуации в энергосистеме Украины и предписаний по ограничению мощности от НЭК Укрэнерго.

В то же время во Львовоблэнерго отмечают: если в какой-то момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период, энергетики будут это делать.

Почасовые отключения позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.

Источник: Максим Козицкий