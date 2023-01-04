Январь, 04 в 20:54

Энергосистема Украины активно восстанавливается после атак на объекты критической инфраструктуры. В некоторых городах, в частности, в Киеве действуют стабилизационные графики отключения света, однако в последнее время энергетики стараются как можно меньше ограничивать электроснабжение.

Отключение света по Украине 5 января 2023 года

Николаевская область

В Николаевской области действуют три очереди потребителей, которым ограничивают подачу электричества гарантированно каждые два часа, еще два часа могут быть вероятные отключения, а следующие два часа люди будут иметь свет.

Ознакомиться с временем и адресами отключений света в Николаевской области можно по этой ссылке.

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Харьковская область

В Харьковской области энергетики создали постоянный график со 2 до 8 января включительно. Потребителей разделили на 12 очередей, которым будут выключать свет преимущественно по три часа в сутки.

Список адресов, где будет отключен свет, можно просмотреть по ссылке.

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Львовская область

Во Львовской области продолжаются восстановительные работы после последних атак, поэтому местным жителям поочередно подают электричество для предотвращения аварий в энергосистеме.

График отключения света разбит на три группы потребителей, с ним можно ознакомиться по этой ссылке.

Тернопольская область

В Тернопольской области действует похожая со Львовской схема ограничения электроснабжения — действуют три очереди потребителей, которым отключают свет преимущественно по три часа.

Соответствующее расписание остается актуальным до 8 января включительно. График можно просмотреть на сайте Облэнерго по ссылке.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области энергетики тоже работают почти без отдыха, благодаря чему в регионе отменены аварийные отключения света.

Узнать состояние подачи электроэнергии, которым оперирует энергокомпания, можно по ссылке.

В то же время Yasno сформировало стабилизационные графики для Днепра и отдельных населенных пунктов области. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Запорожская область

В Запорожской области не планируют стабилизационных отключений ночью 5 января, однако они начнутся в 09:00 со второй очереди.

Энергетики предупреждают, что ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди — три часа. Также возможна небольшая задержка из-за передвижения специалистов к оборудованию или в случае объявления воздушной тревоги.

За актуальной информацией относительно отключений по области можно следить по этой ссылке.

Закарпатская область

На 4 января сформированы четыре очереди потребителей, согласно которым отключения света начнутся с 08:00 и продлятся до 23:00. Для отслеживания дальнейших изменений можно перейти по ссылке.

Кроме того, в случае применения аварийных отключений в отдельных населенных пунктах области перечень можно будет увидеть по ссылке.

Другие области

Графики отключения света в других областях Украины можно узнать на сайте Винницаоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго, Волыньоблэнерго, ДТЭК Одесские электросети, Полтаваоблэнерго, Ровнооблэнерго, Сумыоблэнерго, Харьковоблэнерго, Херсоноблэнерго, Хмельницкоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Черниговоблэнерго и других поставщиков энергии.