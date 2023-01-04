На портал Дія вернули справку из Госреестра прав: что это дает

Январь, 04 в 15:45

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что на портал Дія вернули справку из Государственного реестра вещных прав, которая подтверждает, что вы являетесь владельцем недвижимости.

Об этом Федоров написал у себя в Telegram.

– До полномасштабного вторжения услугой ежегодно пользовалось около 1 млн украинцев. За месяц от запуска на портале Дія справку получили почти 18 тыс. раз, – рассказал он.

Министр отметил, что справку можно заказать перед арендой квартиры, чтобы убедиться, действительно ли вы снимаете жилье у реального владельца.

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Кроме того, она понадобится для дальнейшей оценки и возмещения поврежденного или уничтоженного россиянами имущества.

Отмечается, что реестры приостановили работу после 24 февраля в целях безопасности, однако с мая они снова заработали.

– За это время мы улучшили услугу. Теперь получить справку можно всего за 5 секунд, – рассказал министр.

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Источник: Михайло Федоров