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Факты / Україна / Общество

Пенсионному фонду могут передать функции по выплате пособия по безработице — законопроект

Валентина Летяк, редактор ленты
соціальні виплати
Фото: Depositphotos

В Верховной Раде 2 января зарегистрирован законопроект №8331, которым предлагается передать Пенсионному фонду Украины функции по выплате пособия по безработице, которые сейчас осуществляет Государственная служба занятости.

Автор законодательной инициативы — народный депутат Михаил Папиев — убеждает, что принятие соответствующего документа позволит завершить объединение органов управления четырьмя видами социального страхования в одном учреждении — Пенсионном фонде, а унификация администрирования всех выплат в одном органе значительно упростит процедуры их получения.

— Для начисления и выплаты пособия по безработице лицо не будет обращаться в Пенсионный фонд, передача информации о предоставлении лицу статуса безработного и прекращении этого статуса из Государственной службы занятости будет осуществляться автоматизировано, — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, начисление пособия по безработице будет проводиться на основе данных Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, который содержит информацию о заработной плате человека и его страховом стаже.

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Отмечается также, что реализация закона позволит сократить административные расходы за счет пересмотра управленческих функций.

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд выплачивает больничные, пособия по беременности и родам, на погребение, единовременные и ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве, членам их семей.

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