Понимаем, что это неизбежно: Арестович о трех сценариях наступления России

Украина понимает, что повторная попытка наступления армии Российской Федерации практически неизбежна. Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, какие есть варианты нового вторжения РФ.

— Трезвые российские головы среди генералитета и аналитиков говорят: мол, ребята, у нас предыдущее наступление, где была элита элит, все легло, ну что же вы хотите повторить этот трюк? Более надежного способа похоронить 200 тыс. человек вы не найдете. Может, давайте окстимся как-то? Их спрашивают: а как? Вот есть средний вариант: будем наступать на Запорожском, Донецком и Луганском направлениях. Может быть, пощупаем Харьковское, потому что Запорожское смежное с Донецким, а Харьковская — с Луганским. Понятно, куда эти тысячи использовать.

По его словам, самый реалистичный вариант для РФ — кинуть все силы и личный состав армии на Донецкое и Луганское направления. Однако и тогда российская пропаганда будет работать в полную силу, чтобы оправдать цели “спецоперации”, как называют граждане РФ войну против Украины.

— И есть совсем трезвые головы, которые говорят: ребята, давайте не размахиваться, мы уже проходили это и Запорожье, и Харьков, и все остальное, он Бахмут с Лисичанском не можем взять. Мол, давайте все кинем на Донецкую и Луганскую области, отобьем их, если получится. И тогда они смогут объявить, что это и были цели “спецоперации”, спасали “ЛНР” и “ДНР”, а вот этот заход по Киев, Чернигов, Сумы, Херсон — это нужно было, чтобы разгромить “коварные” группировки НАТО, которые уже были готовы атаковать несчастные “ДНР”, “ЛНР”, Крым. Мы разгромили их, отошли, вот сейчас защищаем границы, а принимали мы четыре области в состав для того, чтобы было чем торговаться, чтобы Запад знал.

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Арестович уверяет, что воины Вооруженных сил Украины готовы к новому наступлению РФ во всех вариантах. Однако есть сомнения относительно того, сможет ли РФ обеспечить личный состав армии вооружением, военной техникой, едой, водой и провести качественные учения.

— Мы понимаем, что наступление неизбежно. Мы к нему готовы во всех вариантах. Посмотрим, смогут ли они собрать новые 200-300 тыс. человек. У меня не вызывает никаких сомнений попытка это сделать. Но вызывает сомнения, где они возьмут вооружение и военную технику, чем они их собираются снабжать, кормить, и качество подготовки вообще всего этого состава, если будет третья двух-трех сот тысячная группировка.

Источник: Фейгин Live