Правительство усилило роль Prozorro в публичных закупках и упростило их для бизнеса — Надежда Бегун

Январь, 04 в 13:23

Правительство усилило роль Prozorro в публичных закупках, упростило закупки для бизнеса и стимулирует предложения с наименьшей ценой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра экономики Надежда Бегун.

— Отменяется только один элемент в процедуре, когда субъекты торгуются, — аукцион. Мы сделали это по просьбе бизнеса: из-за блэкаута часто предприниматели не могут участвовать в аукционах, когда надо делать ставки на понижение за 2 мин. Мы проверили: по состоянию на конец года 42% торгов завершились неуспешно. В среднем 66% торгов имели только одно предложение, и по состоянию на конец года эта цифра выросла до 88%. Наибольшие сложности испытывают малые и средние компании, которые не могут быстро инвестировать в спутниковый интернет и генератор, — рассказала Надежда Бегун.

По ее мнению, вполне логично сделать упор на самой первой ставке, на подготовку к которой у компаний есть 7 дней. Именно этим правительство стимулирует дать лучшее предложение в нулевом раунде, что в конечном итоге позволит экономить бюджетные средства.

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— В соответствии с директивой 2014/24 / ЕС от 26 февраля 2014 года О государственных закупках, применение аукциона во время проведения процедур закупок не является обязательным. Также, в соответствии с рекомендациями Всемирного Банка, Prozorro уже начал реализацию механизма, когда заказчик при объявлении тендера определяет, нужен ли ему аукцион во время открытых торгов. Система государственных закупок будет развиваться. Будут появляться новые процедуры, которые более удобны для доноров, заказчиков и исполнителей проектов по восстановлению. Поэтому новостей будет много. При этом главный принцип — открытость и честная конкуренция — всегда будет оставаться неизменным, — считает Надежда Бегун.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины временно изменил правила проведения торгов, о чем говорится в постановлении правительства №1495 от 30 декабря 2022 г.

По словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко, в условиях отключения питания и интернета не все участники имели возможность торговаться в аукционе, а равный доступ является ключевым принципом публичных закупок.