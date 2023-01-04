Графики отключения света на Закарпатье 4 января
Сегодня, 4 января, на Закарпатье свет потребителям будут выключать с 8.00.
Ранее сообщалось, что в регионе действуют три очереди почасовых отключений и одна дополнительная.
Почасовые отключения — это планируемые отключения электроэнергии, которые необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы.
Отключение электроэнергии на Закарпатье
Закарпатьеоблэнерго обнародовало очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.
Фактические часы отключения и включения могут быть изменены в случае несоблюдения предельных величин потребления электрической энергии потребителями Закарпатской области.
График отключений от Закарпатьеоблэнерго на 4 января 2023 года можно посмотреть ниже или по ссылке.
Список населенных пунктов в рамках каждой очереди доступен по ссылке.
Белый цвет – наличие электроснабжения;
Желтый, зеленый, оранжевый, синий цвета – отсутствует электроснабжение.