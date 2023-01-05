Январь, 05 в 19:22

Украинцы, которые бесплатно приютили у себя в доме внутренне перемещенных лиц, имеют право на государственную финансовую поддержку, для компенсации расходов на коммунальные услуги.

Кто может претендовать на компенсацию за жилье для ВПЛ и как получить выплаты, читайте в нашем материале.

Кто может получить компенсацию за жилье ВПЛ

Компенсация предоставляется физическим лицам:

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гражданам Украины в возрасте от 18 лет, которые являются собственниками жилья или их представителями;

нанимателям (арендаторам) жилья государственной или коммунальной собственности;

наследникам, принявшим наследство и безвозмездно размещающим в этих помещениях ВПЛ, кроме членов своей семьи.

Как получить компенсацию за жилье для ВПЛ 2023

Украинцы, разместившие у себя дома ВПЛ, должны не позднее следующего рабочего дня со дня размещения подать заявление в произвольной форме в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, госадминистрации или соответствующей военной администрации по месту жительства ВПЛ.

В заявлении нужно указать фамилию, имя и отчество (при наличии) каждого из ВПЛ.

Подать заявление можно как в бумажной форме, так и в электронной форме, путем отправки на электронный адрес, определенный соответствующим исполнительным органом.

Если вы подаете бумажное заявление, то к нему должны добавить:

документ, удостоверяющий его личность;

документ, подтверждающий право собственности или пользования жилым помещением, либо документ, подтверждающий полномочия представителя владельца.

В случае подачи заявления в электронной форме к такому заявлению прилагаются электронные копии (фотокопии) указанных документов.

Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня его получения.

Когда ВПЛ будут переезжать от вас, вы должны в тот же день подать в произвольной форме заявление с информацией об изменении перечня лиц.

Размер компенсации 2023

Сумма компенсации рассчитывается с учетом количества дней, в течение которых у вас жили внутренне перемещенные лица. Считать нужно со дня заселения.

За каждое внутренне перемещенное лицо определена компенсация 14,77 грн/день. Соответственно, если одно лицо со статусом ВПЛ проживало у вас 30 дней, вы получите 443,10 грн.

Ирина Верещук в эфире одного из каналов анонсировала увеличение в 2023 году выплат гражданам, которые приютили у себя внутренних переселенцев. Такое решение планирует принять правительство.

По словам Верещук, компенсация за коммунальные услуги для семей, которые предоставили ВПЛ жилье, возрастет в два раза: с 450 грн на одного переселенца до 900 грн.