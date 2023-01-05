Компенсация за жилье ВПЛ 2023: кто имеет право и как получить
Украинцы, которые бесплатно приютили у себя в доме внутренне перемещенных лиц, имеют право на государственную финансовую поддержку, для компенсации расходов на коммунальные услуги.
Кто может претендовать на компенсацию за жилье для ВПЛ и как получить выплаты, читайте в нашем материале.
Кто может получить компенсацию за жилье ВПЛ
Компенсация предоставляется физическим лицам:
- гражданам Украины в возрасте от 18 лет, которые являются собственниками жилья или их представителями;
- нанимателям (арендаторам) жилья государственной или коммунальной собственности;
- наследникам, принявшим наследство и безвозмездно размещающим в этих помещениях ВПЛ, кроме членов своей семьи.
Как получить компенсацию за жилье для ВПЛ 2023
Украинцы, разместившие у себя дома ВПЛ, должны не позднее следующего рабочего дня со дня размещения подать заявление в произвольной форме в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, госадминистрации или соответствующей военной администрации по месту жительства ВПЛ.
В заявлении нужно указать фамилию, имя и отчество (при наличии) каждого из ВПЛ.
Подать заявление можно как в бумажной форме, так и в электронной форме, путем отправки на электронный адрес, определенный соответствующим исполнительным органом.
Если вы подаете бумажное заявление, то к нему должны добавить:
- документ, удостоверяющий его личность;
- документ, подтверждающий право собственности или пользования жилым помещением, либо документ, подтверждающий полномочия представителя владельца.
В случае подачи заявления в электронной форме к такому заявлению прилагаются электронные копии (фотокопии) указанных документов.
Заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня его получения.
Когда ВПЛ будут переезжать от вас, вы должны в тот же день подать в произвольной форме заявление с информацией об изменении перечня лиц.
Размер компенсации 2023
Сумма компенсации рассчитывается с учетом количества дней, в течение которых у вас жили внутренне перемещенные лица. Считать нужно со дня заселения.
За каждое внутренне перемещенное лицо определена компенсация 14,77 грн/день. Соответственно, если одно лицо со статусом ВПЛ проживало у вас 30 дней, вы получите 443,10 грн.
Ирина Верещук в эфире одного из каналов анонсировала увеличение в 2023 году выплат гражданам, которые приютили у себя внутренних переселенцев. Такое решение планирует принять правительство.
По словам Верещук, компенсация за коммунальные услуги для семей, которые предоставили ВПЛ жилье, возрастет в два раза: с 450 грн на одного переселенца до 900 грн.