Январь, 05 в 5:46

С 1 января 2023 года украинцев ждет ряд изменений в разных сферах. Вступит в силу новый государственный бюджет, определяющий ключевые экономические параметры жизни нашей страны.

Что ждет украинцев в первом месяце 2023 года – далее в материале.

Прожиточный минимум и минимальная зарплата

Из-за полномасштабной войны в Украине в государственном бюджете на 2023 год не предусмотрено повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

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С 1 января 2023 года минимальная заработная плата установлена на уровне 6 700 грн (в месячном размере) и 40,46 грн (в почасовом размере). В последний раз ее повышали в октябре 2022 года.

Прожиточный минимум в последний раз повышался в декабре 2022 и останется таким же с 1 января: 2 589 грн на одного человека в расчете на месяц.

Для основных социальных и демографических групп населения размер прожиточного минимума с 1 января составит:

для детей до 6 лет – 2 272 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 2 833 грн;

для трудоспособных лиц – 2 684 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность – 2 093 грн.

Следовательно, размер социальных выплат, привязанных к прожиточному минимуму, в январе останется таким же, что и в декабре. Речь идет об алиментах, помощи в связи с беременностью и родами, помощи одиноким матерям, помощи на детей-сирот, детей, над которыми установлена опека или попечительство, пакете малыша.

Пенсии и индексация

Размер минимальной пенсии останется на уровне 2 093 грн, а максимальной – 20 930 грн.

Индексация пенсий в 2023 году планируется, но ее обычно проводят с 1 марта. Как отмечали в Министерстве соцполитики, мартовская индексация составит 5,4%.

В то же время с 1 января несколько изменятся правила выхода на пенсию. Как известно, право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от страхового стажа и составляет 60, 63 и 65 лет.

Если в 2022 году право выйти на пенсию в 60 лет имели украинцы со страховым стажем не менее 29 лет, то с 1 января 2023 года нужно уже иметь стаж не менее 30 лет.

Для выхода на пенсию в 63 года потребуется страховой стаж от 20 до 30 лет; в 65 лет – от 15 до 20 лет.

Что будет с тарифами для украинцев

• Вода и отопление

В течение военного положения и шести месяцев после его завершения в Украине запрещено повышать тарифы на отопление и горячую воду.

В то же время Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), собиралась поднять тарифы на холодную воду и водоотвод. Речь идет о новых тарифах для 32 водоканалов и предприятий водоснабжения.

Первый этап подорожания планировался с 1 января 2023 года, второй – с 1 июля 2023 года. На первом этапе тариф должен был в среднем вырасти на 10-30% в зависимости от региона.

Решение рассматривалось на заседании НКРЭКУ 27 декабря, однако окончательно не было утверждено. Судя по сообщению на сайте комиссии, вопрос о новых тарифах на централизованное водоснабжение и водоотвод “направлен для доработки (корректировки)”.

Таким образом, тарифы на холодную воду и водоотвод с 1 января 2023 года не возрастут. Теперь следует ожидать новых сообщений и уточнений комиссии по этому вопросу.

• Электроэнергия

Цены на электроэнергию для бытовых потребителей не возрастут до 31 марта 2023 года:

индивидуальные бытовые потребители, которые используют за месяц до 250 кВт/ч, будут платить 1,44 грн/кВт;

при потреблении свыше 250 кВт/ч в месяц нужно будет платить 1,68 грн/кВт час.

В то же время, изменятся тарифы на электроэнергию для бизнеса (небытовых потребителей). С 1 января 2023 года конечная цена электроэнергии для них повысится в среднем на 15 копеек за 1 кВт-ч.

– В результате корректировки тарифов средний рост цены электроэнергии для конечных небытовых потребителей составит около 15 коп. за кВт-ч. При этом средний рост цен на электроэнергию для промышленных энергоемких потребителей составит около 4 коп. за кВт-ч, — говорится в сообщении НКРЭКУ.

Как объяснил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий, речь идет о повышении тарифа на транспортировку электричества по магистральным сетям. Это составит около 1,3-1,5% стоимости электроэнергии для бизнеса.

– Сегодня конечная цена для большинства украинских предприятий колеблется в пределах 5-6 грн за кВт-ч. Сюда входит как цена производимой электроэнергии на электростанциях, так и тариф на распределение электроэнергии сетями облэнерго, и тариф Укрэнерго, то есть тариф на передачу по магистральным сетям… Речь идет о повышении тарифа на транспортировку по магистральным сетям на несколько копеек. Это составляет примерно 1,3-1,5% стоимости электроэнергии для бизнеса, — отметил Кудрицкий.

• Газ

Клиенты компании Нафтогаз Украины, являющейся поставщиком последней надежды, с 1 января продолжат платить за газ 7,96 грн за куб. м.

Стоимость “голубого топлива” для бытовых потребителей от других поставщиков колеблется в пределах от 7,70 до 9,99 грн.

Тариф на распределение природного газа запрещено повышать во время военного положения.

Автоматическое продление социальных выплат

С 1 января 2023 года в Украине будет автоматически продлен ряд социальных выплат. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Речь идет о таких соцвыплатах:

на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

на детей, имеющих тяжелые заболевания;

детям, родители которых не платят алименты;

лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства;

гражданам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Кроме того, до 31 декабря 2023 года продлен переходный период для ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным гражданам, которые ухаживают за лицом с инвалидностью I группы или за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Что ждет ВПЛ?

С 1 января 2023 года будет продлено автоматическое начисление помощи на проживание для ВПЛ (внутренне перемещенных лиц).

Внутренние переселенцы продолжат получать выплаты в размере:

3 тыс. грн на каждого ребенка и человека с инвалидностью;

2 тыс. грн на каждого человека старше 18 лет.

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий регулярно обновляет перечень общин, переселенцы из которых имеют право на эти выплаты.

В январе 2023 года применяется список, действовавший по состоянию на 1 декабря 2022 года. Это общины, которые:

расположены в районах военных (боевых) действий;

находятся во временной оккупации РФ;

находятся в окружении.

В него вошли 9 областей, 329 общин: Донецкая (66 общин), Харьковская (56 общин), Днепропетровская (10 общин), Луганская (37 общин), Запорожская (62 общин), Херсонская (49 общин), Николаевская (26 общин), Сумская (19 общин), Черниговская (4 общины).

С 1 февраля 2023 года при выплатах ВПЛ будет действовать перечень территориальных общин, сформированный по новому принципу. Речь идет о территориях:

возможных боевых действий;

активных боевых действий;

оккупированных РФ, на которых не определена дата завершения боев или временной оккупации.

В обновленный список вошли территории: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и Киева.

Если общину, где проживает переселенец, исключили из перечня, выплаты помощи прекратятся через месяц.

Налоги для ФЛП

Лимиты дохода для ФЛП (физических лиц-предпринимателей) по упрощенной системе налогообложения рассчитываются от размера минимальной зарплаты. С 1 января 2023 года лимиты будут следующими:

для 1 группы – 1 118 900 грн (167 размеров минимальной зарплаты);

для 2 группы – 5 587 800 грн (834 размера);

для 3 группы – 7 818 900 грн (1 167 размеров).

Если предприниматель превысит лимиты заработка, то его могут перевести на общую систему налогообложения с большими суммами налогов.

Суммы единого налога для 1 и 2 групп ФЛП зависят от размера прожиточного минимума и минимальной зарплаты. В 2023 году суммы составят:

для первой группы ФЛП – 268,4 грн (10% от прожиточного минимума);

для второй группы ФЛП – 1 340 грн (20% от минимальной зарплаты).

Размеры единого взноса на общеобязательное социальное страхование в 2023 году будут такими:

минимальный ЕСВ – 1 474 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты);

максимальный ЕСВ – 22 110 грн в месяц (22% от 15 минимальных зарплат).

Замена гривневых банкнот

С 1 января 2023 года Национальный банк Украины начнет постепенно изымать из обращения бумажные гривневые банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 грн образцов 2003-2007 годов.

Гривны старого образца заменят обновленными банкнотами и монетами:

оборотные монеты номиналами 5 и 10 грн образца 2018 года;

банкноты номиналами 20 и 100 грн нового поколения.

Новые тарифы Новой почты

Компания Новая почта повышает тарифы с января 2023 года:

1. Посылка между отделениями и почтоматами по городу:

весом до 2 кг будет стоить 50 грн (ранее 40 грн);

до 10 кг – 80 грн (60 грн);

до 30 кг – 120 грн (80 грн).

2. Отправка посылки между отделениями и почтоматами по Украине:

до 2 кг – 70 грн (ранее 60 грн);

до 10 кг – 100 грн (80 грн);

до 30 кг – 140 грн (120 грн).

Стоимость доставки документов в фирменном картонном конверте составит 55 грн.

В то же время отменяется дополнительная плата в 20 грн за возврат товара отправителю после проверки в отделении.

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Замена LED-лампочек

С 1 января 2023 года в Украине стартует программа бесплатной замены лампочек старого образца на энергосберегающие LED-лампочки.

Каждый совершеннолетний украинец сможет получить 5 светодиодных ламп взамен старых ламп накаливания. Все это совершенно бесплатно.

Программа будет реализовываться через Укрпочту. Механизм замены будет простым: человеку нужно будет прийти в Укрпочту или оставить заявку на портале Дія, а затем прийти в отделение почтового оператора и обменять 5 ламп старого образца на 5 светодиодных.

В правительстве рассчитывают снизить таким образом нагрузку на энергетическую инфраструктуру Украины.

Более дешевая экспресс-доставка в Польшу

С 1 января Укрпочта на 75% снижает стоимость доставки EMS в Польшу.

EMS (Express Mail Service) – это сервис ускоренной международной доставки. Новые тарифы будут действовать и для розничных, и для корпоративных клиентов.

Например, EMS-отправка весом до 1 кг из Украины в Польшу будет стоить $6, весом до 10 кг – около $8,85, а до 20 кг – до $12,5.

Новые правила выплат по больничным

С 1 января финансирование для выплат по больничным будет осуществлять Пенсионный фонд Украины.

Как объяснили в ПФУ, решение о выплате больничных теперь будет принимать работодатель или уполномоченные им лица (ранее была комиссия соцстрахования на предприятии).

Само начисление выплат не изменилось: берется процент средней зарплаты работника, с учетом продолжительности страхового стажа.

Изменения будут касаться больничных, открытых после 1 января 2023 года.

Источник: Государственная налоговая служба Украины, ГазПравда, НКРЭКУ