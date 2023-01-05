РФ заблокировала эвакуацию населения через блокпост в Васильевке — глава Запорожской ОГА

Январь, 05 в 14:54

Жителям временно оккупированных территорий Запорожской области сейчас очень трудно выехать оттуда, поскольку россияне закрыли основной коридор для эвакуации, который пролегал через Васильевку.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух во время брифинга в Media Center Ukraine.

— Основное направление, которое у нас работало — этот “коридор жизни” между Васильевкой и Запорожьем в селе Каменское. Он закрыт…Они выставляли ограничения до 15 января. Сейчас нет признаков того, что там минимально будет открыт коридор и люди смогут выехать, — рассказал глава области.

По его словам, одному человеку за последние почти две недели все же удалось выйти из оккупированных территорий — это директор одного из учебных заведений, “которого, как он утверждает, заставляли коллаборационировать”.

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— Он отказывался, его привезли и высадили в Васильевке, и он пешком шел 15 км до Каменского…Для всех остальных путь закрыт, — подчеркнул Старух.

Фото: Олександр Старух