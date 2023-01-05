Россия в который раз атаковала одну из ТЭС компании ДТЭК: есть существенные повреждения
Одна из тепловых электростанций компании ДТЭК в среду, 4 января, попала под обстрел российских оккупантов.
В результате атаки захватчиков повреждено оборудование энергетического предприятия, однако в этот раз никто из сотрудников не пострадал.
— Вчера Россия снова атаковала одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго. К счастью, пострадавших нет. В результате обстрела существенно повреждено оборудование ТЭС, — сообщает энергокомпания.
Энергетики сразу же после обстрела оперативно приступили к ликвидации последствий.
В настоящее время в целях безопасности на таких объектах находятся только критически необходимые сотрудники.
В целом предприятия ДТЭК Энерго за последние месяцы уже 24 раза подвергались атакам со стороны РФ, 3 энергетика погибли, 26 получили ранения.
Сегодня, 5 января, потребление электроэнергии в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса.
Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме всем областям Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 23:00.