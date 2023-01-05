Россия в который раз атаковала одну из ТЭС компании ДТЭК: есть существенные повреждения

Январь, 05 в 13:47

Одна из тепловых электростанций компании ДТЭК в среду, 4 января, попала под обстрел российских оккупантов.

В результате атаки захватчиков повреждено оборудование энергетического предприятия, однако в этот раз никто из сотрудников не пострадал.

— Вчера Россия снова атаковала одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго. К счастью, пострадавших нет. В результате обстрела существенно повреждено оборудование ТЭС, — сообщает энергокомпания.

Энергетики сразу же после обстрела оперативно приступили к ликвидации последствий.

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В настоящее время в целях безопасности на таких объектах находятся только критически необходимые сотрудники.

В целом предприятия ДТЭК Энерго за последние месяцы уже 24 раза подвергались атакам со стороны РФ, 3 энергетика погибли, 26 получили ранения.

Сегодня, 5 января, потребление электроэнергии в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса.

Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме всем областям Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 23:00.