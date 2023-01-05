Как обжаловать решение ВВК и какие документы для этого нужны
После того как вы получили повестку, нужно обязательно пройти медицинское освидетельствование. Военно-врачебная комиссия после проверки состояния здоровья мобилизованного принимает решение, пригодны ли вы к военной службе.
Если вы не согласны с решением ВВК, его можно обжаловать в досудебном и судебном порядке. Как обжаловать решение ВВК – читайте в материале.
Когда и зачем оспаривают решение ВВК
Для установления реальной степени пригодности к военной службе военнообязанных, мобилизация которых началась по инициативе военкомата.
Прохождение ВВК по направлению РТЦК и СП является судьбоносным этапом для каждого военнообязанного, ведь окончательно решается вопрос, будет ли он направлен на военную службу или нет.
По словам адвоката Джамала Стаценко, оспаривать решение ВВК, если у вас есть реальные проблемы со здоровьем, можно и даже нужно. Ведь хронические или временные заболевания во время выполнения боевого задания могут подвергнуть необоснованной опасности как военнослужащего, так и его собратьев, что точно никому не нужно.
Как и где обжаловать решение ВВК
В соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, решение ВВК может пересматриваться:
- Самой ВВК путем повторного или контрольного медицинского осмотра (п. 2.4.6. Положения).
- ВВК военного комиссариата областей, города имеют право пересматривать постановления ВВК районного (городского) военного комиссариата (п. 2.10.3 Положения).
- Постановления любых ВВК могут пересматриваться в ЦВВК (Центральной военно-врачебной комиссии, базирующейся в г.Киев).
- Решения ВВК можно также обжаловать в суде в порядке административного судопроизводства (и 2.3.5. и п. 2.4.10 Положения).
Какие существуют основания для обжалования ВВК
Список таких оснований не может быть исчерпывающим. К примеру:
- наличие или отсутствие заболевания были установлены врачом не той специализации;
- была выбрана не та степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с таблицей болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе;
- при вынесении решения не была учтена взаимосвязь двух или более болезней;
- определяя ограниченную пригодность лица, ВЛК не индивидуализировали такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью осуществления тех или иных воинских обязанностей.
Важно, что, по словам Джамала, вышеуказанный алгоритм является действенным исключительно в случае наличия незамеченной болезни или ошибки со стороны ВВК, и отнюдь не должен рассматриваться как способ затягивания процесса мобилизации с целью уклонения от воинского долга.
Как обжаловать ВВК во внесудебном порядке
В порядке, предусмотренном Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, а именно:
Для военнообязанных:
- повторный медосмотр той же ВВК (п.2.4.6);
- пересмотр решения ВВК при областном военном комиссариате (п.2.10.3);
- отмена или пересмотр предыдущих постановлений ЦВВК (п.2.3.4).
Для военнослужащих:
- направление на повторный медосмотр/лечение при гарнизонном госпитале с последующим установлением пригодности по результатам лечения;
- пересмотр/изменение решения внештатной (гарнизонной) ВВК – ВВК региона (п.2.4.5);
- отмена или пересмотр предыдущих постановлений ЦВВК (п.2.3.4).
По словам эксперта, ст. 2, ЗУ О воинской обязанности и военной службе четко указывает, что военная служба является государственной службой особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности пригодных к ней по состоянию здоровья и возрасту граждан Украины.
Согласно п.6.9 Положения № 402 (о ВВК), при медицинском осмотре военнослужащих метод индивидуальной оценки их годности к военной службе должен применяться в каждом случае.
ВВК должна учитывать их возраст, образование, военную профессию, подготовку, опыт, фактическую работоспособность, направленность к дальнейшему прохождению воинской службы, мнение командования и начальника медицинской службы воинской части, изложенные в служебной и медицинской характеристиках, и возможность дальнейшего прохождения военнослужащим воинской службы в должности, которая больше всего соответствует состоянию его здоровья.
Другими словами, пока пригодность к военной службе не установлена в определенном законом порядке, лицо не может приобрести статус военнослужащего.
Такая же ситуация и с военными: при наличии достаточных оснований они могут быть признаны непригодными к военной службе с последующим увольнением с нее или ограниченно пригодными с настоящей индивидуальной оценкой их состояния здоровья с перенаправлением на более подходящую военную должность.
Как обжаловать решение ВВК и какие для этого нужны документы
По словам юриста Полины Марченко, если вы прошли комиссию ВВК, и в решении такой комиссии не отражено реальное состояние вашего здоровья, то лучше в первую очередь оспаривать решение по досудебному порядку.
Поскольку, если вы не добьетесь положительного результата, то можете потом обратиться в суд.
Однако если вы сразу пойдете в суд, вы уже не сможете использовать досудебный порядок обжалования.
- Для обжалования решения ВВК вам необходимо подать жалобу в вышестоящий ВВК, то есть в областную или центральную ВВК.
- В такой жалобе вам обязательно нужно отметить, с чем именно из предыдущего решения ВВК вы не согласны и где врачи допустили ошибку.
- При этом обязательно нужно добавить к жалобе медицинские документы и предварительное решение комиссии. Это необходимо для того, чтобы вы подтвердили свои слова.
- Пригодятся также врачебные выводы, исследования, выписки из истории болезни или любые другие лабораторные анализы, которые могут подтвердить реальное состояние вашего здоровья.
- По результатам рассмотрения вашей жалобы вас могут направить на контрольное врачебное обследование в ВВК вышестоящего уровня (т.е. туда, куда вы подавали жалобу).
- По результатам прохождения этой ВВК вам предоставят новый вывод о состоянии вашего здоровья, который и будет приниматься во внимание центрами комплектования.
- Однако если вы не соглашаетесь с этим выводом, можете обжаловать решение уже в центральной ВВК или в суде.