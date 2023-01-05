Январь, 05 в 16:57

После того как вы получили повестку, нужно обязательно пройти медицинское освидетельствование. Военно-врачебная комиссия после проверки состояния здоровья мобилизованного принимает решение, пригодны ли вы к военной службе.

Если вы не согласны с решением ВВК, его можно обжаловать в досудебном и судебном порядке. Как обжаловать решение ВВК – читайте в материале.

Когда и зачем оспаривают решение ВВК

Для установления реальной степени пригодности к военной службе военнообязанных, мобилизация которых началась по инициативе военкомата.

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Прохождение ВВК по направлению РТЦК и СП является судьбоносным этапом для каждого военнообязанного, ведь окончательно решается вопрос, будет ли он направлен на военную службу или нет.

По словам адвоката Джамала Стаценко, оспаривать решение ВВК, если у вас есть реальные проблемы со здоровьем, можно и даже нужно. Ведь хронические или временные заболевания во время выполнения боевого задания могут подвергнуть необоснованной опасности как военнослужащего, так и его собратьев, что точно никому не нужно.

Как и где обжаловать решение ВВК

В соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, решение ВВК может пересматриваться:

Самой ВВК путем повторного или контрольного медицинского осмотра (п. 2.4.6. Положения).

ВВК военного комиссариата областей, города имеют право пересматривать постановления ВВК районного (городского) военного комиссариата (п. 2.10.3 Положения).

Постановления любых ВВК могут пересматриваться в ЦВВК (Центральной военно-врачебной комиссии, базирующейся в г.Киев).

Решения ВВК можно также обжаловать в суде в порядке административного судопроизводства (и 2.3.5. и п. 2.4.10 Положения).

Какие существуют основания для обжалования ВВК

Список таких оснований не может быть исчерпывающим. К примеру:

наличие или отсутствие заболевания были установлены врачом не той специализации;

была выбрана не та степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с таблицей болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе;

при вынесении решения не была учтена взаимосвязь двух или более болезней;

определяя ограниченную пригодность лица, ВЛК не индивидуализировали такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью осуществления тех или иных воинских обязанностей.

Важно, что, по словам Джамала, вышеуказанный алгоритм является действенным исключительно в случае наличия незамеченной болезни или ошибки со стороны ВВК, и отнюдь не должен рассматриваться как способ затягивания процесса мобилизации с целью уклонения от воинского долга.

Как обжаловать ВВК во внесудебном порядке

В порядке, предусмотренном Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, а именно:

Для военнообязанных:

повторный медосмотр той же ВВК (п.2.4.6);

пересмотр решения ВВК при областном военном комиссариате (п.2.10.3);

отмена или пересмотр предыдущих постановлений ЦВВК (п.2.3.4).

Для военнослужащих:

направление на повторный медосмотр/лечение при гарнизонном госпитале с последующим установлением пригодности по результатам лечения;

пересмотр/изменение решения внештатной (гарнизонной) ВВК – ВВК региона (п.2.4.5);

отмена или пересмотр предыдущих постановлений ЦВВК (п.2.3.4).

По словам эксперта, ст. 2, ЗУ О воинской обязанности и военной службе четко указывает, что военная служба является государственной службой особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности пригодных к ней по состоянию здоровья и возрасту граждан Украины.

Согласно п.6.9 Положения № 402 (о ВВК), при медицинском осмотре военнослужащих метод индивидуальной оценки их годности к военной службе должен применяться в каждом случае.

ВВК должна учитывать их возраст, образование, военную профессию, подготовку, опыт, фактическую работоспособность, направленность к дальнейшему прохождению воинской службы, мнение командования и начальника медицинской службы воинской части, изложенные в служебной и медицинской характеристиках, и возможность дальнейшего прохождения военнослужащим воинской службы в должности, которая больше всего соответствует состоянию его здоровья.

Другими словами, пока пригодность к военной службе не установлена в определенном законом порядке, лицо не может приобрести статус военнослужащего.

Такая же ситуация и с военными: при наличии достаточных оснований они могут быть признаны непригодными к военной службе с последующим увольнением с нее или ограниченно пригодными с настоящей индивидуальной оценкой их состояния здоровья с перенаправлением на более подходящую военную должность.

Как обжаловать решение ВВК и какие для этого нужны документы

По словам юриста Полины Марченко, если вы прошли комиссию ВВК, и в решении такой комиссии не отражено реальное состояние вашего здоровья, то лучше в первую очередь оспаривать решение по досудебному порядку.

Поскольку, если вы не добьетесь положительного результата, то можете потом обратиться в суд.

Однако если вы сразу пойдете в суд, вы уже не сможете использовать досудебный порядок обжалования.