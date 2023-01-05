Как будут выключать свет в Полтавской области: график на 5 января
В Полтавской области с 5 января обновлен график почасовых отключений электроэнергии для потребителей, в частности внесены изменения в перечень населенных пунктов и улиц.
Полтаваоблэнерго получило от Укрэнерго лимит мощности 492 МВт, достаточный для отключения 5 января только одной очереди потребителей.
Если не будет превышения лимита, вторая очередь, которая в графике обозначена в скобках, выключаться не будет.
Обновленный график отключения света для Полтавской области на январь 2023 года смотрите ниже или по ссылке.
ГПО распределяется на три ровные очереди, которые вводится поочередно, продолжительность переключения — от 20 до 40 минут.
Здесь указана периодичность и продолжительность применения каждой очереди, сроки перерывов в электроснабжении населенных пунктов, отдельных жилых массивов, улиц с указанием часов суток.
Узнать, к какой очереди относится ваш дом или место работы, можно здесь.
Источний: Полтаваобленерго