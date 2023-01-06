Январь, 06 в 14:09

Соединенные Штаты Америки планируют передать Украине новую военную помощь, которая будет включать 50 боевых машин Bradley.

Соответствующую информацию о поставках Bradley Украине объявило агентство Reuters. Также передачу бронемашин уже подтвердил президент США Джо Байден, но конкретно не уточнял количество военной техники, которая поступит в Украину.

Что известно о боевых машинах Bradley, каковы их технические характеристики и военные возможности, читайте в материале Фактов ICTV.

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М2 Bradley: что известно

М2 Брэдли — это американская гусеничная боевая машина пехоты (БМП), созданная компанией BAE Systems Land & Armaments в 1972-1981 годах.

Боевая машина сейчас находится на вооружении механизированных войск армии США. Получила свое название БМП в честь легендарного американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли.

Разработки БМП М2 Bradley начались весной 1972 года американской компанией United Defense в Арлингтоне, штат Вирджиния. В 2005 году эта компания вошла в состав британской транснациональной корпорации BAE Systems Land & Armaments.

В результате разработок были созданы две машины: БПМ M2 Bradley и бронированная разведывательная машина M3 Bradley, принятые на вооружение в 1981 году.

БМП М2 Брэдли предназначена для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения ими боя из машины и огневой поддержки их во время и после спешивания.

М2 Брэдли имеет традиционную для БМП схему: моторно-трансмиссионное отделение располагается впереди, а пехотинцы — в кормовой части корпуса. Экипаж этой боевой машины пехоты составляет три человека: командир, наводчик и механик-водитель. Также БМП способна перевозить до семи человек десанта.

Боевая машина имеет алюминиевый корпус и ламинатную броню, которая обеспечивает защиту от пуль калибра 14,5 мм. M2 вооружена 25-мм автоматической пушкой M242 и двумя пусковыми установками BGM-71 TOW. Именно TOW помог M2 Bradley так впечатляюще уничтожать советские танки во время войны в Персидском заливе.

БМП М2 Брэдли имеет множество модернизаций и обновлений:

M2A1 Bradley – БМП с вооружением ПТУР Тоу-2 нового поколения с повышенной бронепроникаемостью.

– БМП с вооружением ПТУР Тоу-2 нового поколения с повышенной бронепроникаемостью. M3 Bradley — разведывательная версия M2 Bradley.

— разведывательная версия M2 Bradley. M4 Command and Control Vehicle (C2V) – командная машина, таких было изготовлено всего 25 штук.

(C2V) – командная машина, таких было изготовлено всего 25 штук. Bradley Stinger Fighting Vehicle (BSFV) – машина для перемещения и поддержки мобильных групп ПВО, вооруженных ПЗРК FIM-92 Stinger.

(BSFV) – машина для перемещения и поддержки мобильных групп ПВО, вооруженных ПЗРК FIM-92 Stinger. M7 FIST Bradley — машина огневой поддержки.

— машина огневой поддержки. M6 Bradley Linebacker – оснащена четырьмя направляющими зенитных управляемых ракет Стингер, также может служить в качестве машины ПВО.

– оснащена четырьмя направляющими зенитных управляемых ракет Стингер, также может служить в качестве машины ПВО. Bradley Engineer Squad Vehicle – инженерная машина.

– инженерная машина. Bradley Battle Command Vehicle — командирская машина уровня бригады.

Сегодня львиную долю Bradley составляют версии M2 и M3. Сегодня армия США имеет примерно 4 500 машин в строю, да еще 2 тыс. Bradley на хранении.

Что говорят зарубежные эксперты: особенности М2 Bradley

По словам Марка Кансиана, бывшего аналитика оборонного бюджета Белого дома, который сегодня работает в Центре стратегических и международных исследований, M2 Bradley может помочь значительно увеличить наземную боеспособность, поскольку эта боевая машина фактически является легким танком.

— Главным отличием от БМП M113, которые были предоставлены ранее, является то, что она вооружена противотанковыми ракетами TOW и мощной 25-мм пушкой, — отметил Кансиан.

Управляющий директор консультативной фирмы Beacon Global Strategies Майк Ален, который работал в области национальной безопасности во время президентства Джорджа Буша-младшего, также высказался в пользу M2 Bradley.

Он отмечает, что эта боевая машина быстрая, маневренная и отвечает политическим целям США предоставить украинцам оружие, которое поможет ускорить окончание войны.

— Брэдли был бы значительным улучшением по сравнению с нынешними украинскими боевыми машинами. М2 Брэдли имеет большое преимущество для боевых машин русской пехоты и их танков Т-72, — отметил четырехзвездный генерал в отставке Дэвид Перкинс, который в качестве командира бригады отправил танки в центр Багдада во время вторжения США в Ирак, а затем возглавил командование подготовки и доктрины армии.

Технические характеристики

Длина — 6,44-6,45 м.

Масса — 25,0 т.

Ширина — 3,2-3,6 м.

Высота — 2,9-2,97 м.

Экипаж — 3 + 6 человек.

Максимальная скорость : 6 км/ч по шоссе; 40 км/ч по бездорожью; 7,2 км/час на плаву.

: 6 км/ч по шоссе; 40 км/ч по бездорожью; 7,2 км/час на плаву. Запас хода — 483 км по шоссе.

Вместимость топливных баков — 662 л.

Мощность — 600 л. с. (450 кВт).

Оперативный диапазон — 480 км.

Боекомплект:

900 выстрелов 25-мм;

2 340 патронов 7,62-мм;

7 ПТУР TOW;

4 200 патронов 5,56-мм.

Также БМП М2 Брэдли может преодолеть следующие препятствия:

стену высотой 0,91 м;

ров шириной 2,54 м;

угол подъема 30°;

боковой наклон 15°.

Цена одной боевой машины М2 Брэдли по состоянию на 2022 год — $3 166 000.