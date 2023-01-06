Январь, 06 в 17:09

Кабинет министров Украины принял новый порядок воинского учета — Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом сообщают на официальном сайте Кабмина. Постановление о новом порядке воинского учета приняли 30 декабря 2022 года.

В постановлении был поднят вопрос о призывниках, которые сейчас находятся за границей.

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Поэтому Факты ICTV пообщались с юристом и выяснили, что ждет военнообязанных мужчин за рубежом, придет ли им повестка, и какая ответственность предусмотрена, если не стать на учет.

Мобилизация мужчин за рубежом

Юрист и адвокат Ростислав Кравец отмечает, что недавно принятое Кабмином постановление затрагивает непосредственно мужчин призывного возраста, которые находятся за рубежом.

По словам эксперта, весомых изменений в постановлении нет, ведь и до этого дипломатические представительства Украины за рубежом вели определенный учет украинцев и содействовали, в случае необходимости, возвращению призывников домой.

— Сейчас на все консульские учреждения возлагаются определенные обязанности: информирование призывников и проведение мобилизации тех лиц, которые находятся за рубежом, являются лицами призывного возраста. Как это будет происходить, пока неизвестно, будет очень интересно, — отмечает Кравец.

Кравец добавляет, что мужчины, которые сейчас находятся за границей, должны явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Украине для того, чтобы стать или сняться с воинского учета.

— Появиться в центр комплектования нужно лично. Конечно, если вы человек призывного возраста и приедете в Украину, то за границу вас вряд ли выпустят, — добавляет юрист.

Соответственно, консульское учреждение должно проинформировать людей призывного возраста, которые находятся на консульском учете, насчет самого учета, отсрочки, возможности этой отсрочки, и содействовать их возвращению в Украину.

— Также центры комплектации должны быть проинформированы, где именно находятся лица призывного возраста, в какой стране. Также в центрах комплектации будут вести воинский учет с учетом того, что это лицо находится за рубежом, — говорит Кравец.

Эксперт заключает, что лица, которые сейчас находятся за рубежом, должны на консульском учете быть уведомлены о том, что их в любое время могут привлечь в центры комплектации, или эти консульские учреждения могут предоставлять соответствующие повестки для явки в Украине в соответствующие военкоматы.

Как консульские учреждения будут ставить на учет призывников и выдавать повестки

Кравец отмечает, что консульские учреждения имеют соответствующие таблицы и формы, которые заполняются личной информацией о призывниках.

— Там указано, где этот человек живет за границей, где он находится, его телефоны, координаты и все такое. Если центр комплектации в Украине направит соответствующий запрос для передачи повестки призывнику, то зарубежное учреждение будет присылать эти повестки украинцам, — поясняет эксперт.

По словам юриста, украинцам за рубежом не стоит беспокоиться, ведь такие случаи маловероятны.

— Кроме того, этот учет и повестки не будут препятствовать украинцам за рубежом. Например, они смогут восстановить паспорт или подать какие-то другие документы, — говорит юрист.

О чем именно говорится в постановлении

Теперь дипломатические учреждения Украины:

информируют граждан о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу (тех, которые находятся на временном консульском учете и достигли призывного возраста, и не имеющих отсрочки или освобожденных от призыва на срочную военную службу);

граждан о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу (тех, которые находятся на временном консульском учете и достигли призывного возраста, и не имеющих отсрочки или освобожденных от призыва на срочную военную службу); способствуют возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и в военное время (в особый период);

военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и в военное время (в особый период); ведут воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете. Список хранится в зарубежном дипломатическом учреждении Украины в течение пяти лет.

Ответственность за игнорирование учета за рубежом

По словам эксперта, украинцы не обязаны лично обращаться в консульское учреждение, чтобы встать на учет.

— Однако, для того, чтобы продолжать получать защиту от зарубежных представительств, или иметь возможность участвовать в выборах, украинцы должны стать на этот временный учет, — говорит юрист.

То есть украинцам не грозит административная или уголовная ответственность.