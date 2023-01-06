Епифаний имеет разрешение на Рождественское богослужение в Лавре — в заповеднике и Минкульте ответили УПЦ МП

Январь, 06 в 12:15

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не имеет разрешения на проведение богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры на Рождество, 7 января.

Пресс-служба УПЦ МП ссылается на сообщение на сайте музея, где его администрация якобы заявляет, что со стороны ПЦУ не поступало никаких обращений об использовании Успенского собора и Трапезного храма для проведения богослужений. В то же время по ссылке нет никаких сообщений. Вероятно, если оно и было, то его удалили.

Есть лишь видео, на котором 5 января и. о. гендиректора Национального заповедника Киево-Печерская лавра Александр Рудник заявил, что не получал соответствующих обращений со стороны ПЦУ.

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Сам Александр Рудник в комментарии Фактам ICTV заявил, что сейчас уже есть соответствующие договоренности с ПЦУ о проведении богослужения. А кадры, которые обнародовала УПЦ МП, по его словам, записаны поздно вечером, то есть до того, как все согласовали.

— Этот разговор на видео состоялся вчера, 5 января, в первой половине дня. В тот момент не было распоряжения о богослужении. Но во второй половине дня мне поступило обращение от ВТО о проведении богослужения и о получении разрешения от Минкульта. Я дал разрешение и заключил соглашение на проведение богослужения 7 января. Все документы сейчас есть, а УПЦ обнародовали вечером устаревшую информацию, – объяснил директор заповедника.

Он подчеркнул, что речь идет о разовой аренде для богослужения.

В Министерстве культуры и информационной политики подтвердили слова Рудика о том, что Национальный заповедник Киево-Печерская лавра предоставил ПЦУ разрешение на проведение богослужений 7 января в Успенском соборе и заключено соответствующее соглашение.

В УПЦ намерение Епифания провести богослужение 7 января на территории Лавры называют “попыткой силового захвата Успенского собора путем шантажа и введения в информационное заблуждение общества”.

Вечером 4 января стало известно, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 7 января планирует провести богослужение по случаю Рождества в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры.