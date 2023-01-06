Январь, 06 в 10:56

6 января в Ивано-Франковской области начали выключать свет по графикам с 8:00.

Дневной лимит для Прикарпатья – 305,6 МВт.

Графики отключения электроэнергии применяются с целью предотвращения нарушений режима работы энергосистемы Украины в результате дефицита электрической мощности, когда нехватку возможно предусмотреть хотя бы частично.

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График почасовых отключений света на Прикарпатье

1 очередь

Подочередь 1.1:

10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00 – очередь будет выключена;

08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00 – возможны отключения;

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением

Подочередь 1.2:

10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00 – очередь будет выключена;

08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00 – возможны отключения;

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением

Подочередь 1.3:

с 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – очередь будет выключена;

с 10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00 – возможны отключения;

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением

Подочередь 1.4:

с 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – очередь будет выключена;

с 10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00 – возможны отключения;

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением

2 очередь

Подочередь 2.1:

с 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – очередь будет выключена;

с 12:00 до 14:00, с 20:00 до 22:00 – возможны отключения;

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением

Подочередь 2.2:

с 14:00 до 16:00, 22:00 до 23:00 – очередь будет выключена;

с 12:00 до 14:00, с 20:00 до 22:00 – возможны отключения;

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением

Подочередь 2.3:

с 12:00 до 14:00, с 20:00 до 22:00 – очередь будет выключена;

с 14:00 до 16:00, с 22:00 до 23:00 – возможны отключения;

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением

Подочередь 2.4:

с 12:00 до 14:00, с 20:00 до 22:00 – очередь будет выключена;

с 14:00 до 16:00, с 22:00 до 23:00 – возможны отключения;

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением

3 очередь

Подочередь 3.1:

с 10:00 до 12:00, 18:00 до 22:00 – очередь будет выключена;

с 08:00 до 10:00, с 16:00 до 18:00 – возможны отключения;

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением

Подочередь 3.2:

с 08:00 до 10:00, 16:00 до 18:00 – очередь будет выключена;

с 10:00 до 12:00, с 18:00 до 20:00 – возможны отключения;

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением

Подочередь 3.3:

с 12:00 до 14:00, 20:00 до 22:00 – очередь будет выключена;

с 14:00 до 16:00, с 22:00 до 23:00 – возможны отключения;

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением

Подочередь 3.4:

с 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – очередь будет выключена;

с 12:00 до 14:00, с 22:00 до 23:00 – возможны отключения;

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением

Кроме того, в час пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенной подочередь 4.1 будет с 09:00 до 12:00 и с 17:00 до 20:00.

Возможны отключения также с 15:00 до 17:00

Без света подочередь 4.2 будет с 07:00 до 10:00 и с 15:00 до 18:00.

Кроме того, возможны отключения с 10:00 до 11:00 и с 18:00 до 19:00.

Время включения и отключения может отличаться на 10-15 мин, необходимых для переключения очередей по команде диспетчера.

Часы и дни недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.