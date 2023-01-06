Январь, 06 в 8:37

Сегодня, 6 января, на Закарпатье свет потребителям будут выключать с 8.00.

Ранее сообщалось, что в регионе действуют три очереди почасовых отключений и одна дополнительная.

Почасовые отключения — это планируемые отключения электроэнергии, которые необходимы для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети и обеспечить устойчивую балансировку энергосистемы.

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Отключение электроэнергии на Закарпатье

Закарпатьеоблэнерго обнародовало очереди графиков почасовых отключений электроэнергии.

Фактические часы отключения и включения могут быть изменены в случае несоблюдения предельных величин потребления электрической энергии потребителями Закарпатской области.

График отключений от Закарпатьеоблэнерго на 6 января 2023 года можно посмотреть ниже или по ссылке.

Список населенных пунктов в рамках каждой очереди доступен по ссылке.

Белый цвет – наличие электроснабжения;

Желтый, зеленый, оранжевый, синий цвета – отсутствует электроснабжение.