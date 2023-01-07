Графики отключения электроэнергии в Ивано-Франковской области 7 января 2023
7 января в Ивано-Франковской области могут выключать свет согласно графикам.
Фактическая нагрузка по состоянию на 09:30 – 290 МВт, поэтому выключения не применены. Если область сможет удержать нагрузку на таком уровне – есть шанс пройти эти сутки без отключений, сообщили в облэнерго.
Графики отключений электроэнергии применяются с целью предотвращения нарушений режима работы энергосистемы Украины вследствие дефицита электрической мощности, когда недостаток можно предусмотреть хотя бы частично.
График почасовых отключений света в Прикарпатье
1 очередь
Подочереди 1.1; 1.2:
С 20:00 до 22:00 – подочереди будут без электроснабжения
С 22:00 до 23:00 – возможны отключения
Подочереди 1.3; 1.4:
С 18:00 до 20:00 – подочереди будут без электроснабжения
С 20:00 до 22:00 – возможны отключения
2 очередь
Подочереди 2.1; 2.2:
С 16:00 до 18:00 – подочереди будут без электроснабжения
С 18:00 до 20:00 – возможны отключения
Подочереди 2.3; 2.4:
С 14:00 до 16:00 – подочереди будут без электроснабжения
С 16:00 до 18:00 – возможны отключения
3 очередь:
Подочереди 3.1; 3.2:
С 12:00 до 14:00 – подочереди будут без электроснабжения
С 14:00 до 16:00 – возможны отключения
Подочереди 3.3; 3.4:
С 10:00 до 12:00 – подочереди будут без электроснабжения
С 12:00 до 14:00, 22:00 до 23:00 – возможны отключения
4 очередь может быть применена в случае резкого роста потребления в пиковые часы суток по предварительному уведомлению.
Время включения и отключения может отличаться на 10-15 мин, необходимых для переключения очередей по команде диспетчера.
Часы и дни недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.
Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.
Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.