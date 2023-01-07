Январь, 07 в 13:50

7 января в Ивано-Франковской области могут выключать свет согласно графикам.

Фактическая нагрузка по состоянию на 09:30 – 290 МВт, поэтому выключения не применены. Если область сможет удержать нагрузку на таком уровне – есть шанс пройти эти сутки без отключений, сообщили в облэнерго.

Графики отключений электроэнергии применяются с целью предотвращения нарушений режима работы энергосистемы Украины вследствие дефицита электрической мощности, когда недостаток можно предусмотреть хотя бы частично.

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График почасовых отключений света в Прикарпатье

1 очередь

Подочереди 1.1; 1.2:

С 20:00 до 22:00 – подочереди будут без электроснабжения

С 22:00 до 23:00 – возможны отключения

Подочереди 1.3; 1.4:

С 18:00 до 20:00 – подочереди будут без электроснабжения

С 20:00 до 22:00 – возможны отключения

2 очередь

Подочереди 2.1; 2.2:

С 16:00 до 18:00 – подочереди будут без электроснабжения

С 18:00 до 20:00 – возможны отключения

Подочереди 2.3; 2.4:

С 14:00 до 16:00 – подочереди будут без электроснабжения

С 16:00 до 18:00 – возможны отключения

3 очередь:

Подочереди 3.1; 3.2:

С 12:00 до 14:00 – подочереди будут без электроснабжения

С 14:00 до 16:00 – возможны отключения

Подочереди 3.3; 3.4:

С 10:00 до 12:00 – подочереди будут без электроснабжения

С 12:00 до 14:00, 22:00 до 23:00 – возможны отключения

4 очередь может быть применена в случае резкого роста потребления в пиковые часы суток по предварительному уведомлению.

Время включения и отключения может отличаться на 10-15 мин, необходимых для переключения очередей по команде диспетчера.

Часы и дни недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.