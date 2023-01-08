Январь, 08 в 12:09

Россия продолжает использовать религию в качестве оружия, чтобы дискредитировать Украину.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны ISW.

Российские провоенные блогеры отреагировали на опубликованные 7 января кадры, на которых украинские военнослужащие в форме посещают православные рождественские богослужения в Киево-Печерской лавре, где впервые за всю независимость Украины праздничную литургию провела Православная церковь Украины, а не УПЦ МП.

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Российские пропагандисты назвали литургию ПЦУ “расправой и открытой войной” против Украинской православной церкви Московского патриархата.

Некоторые блогеры, комментируя фотографии из лавры, заявили, что святыня “захвачена еретиками и раскольниками”. Это давний пропагандистский нарратив, широко распространяемый в РФ.

Стоит отметить, что служение ПЦУ в главном соборе Киево-Перческой лавры было одобрено правительством, а сами украинцы считают это историческим событием и справедливостью.

Реакция России на решение украинского правительства передать контроль над лаврой ПЦУ является примером того, как Москва продолжает превращать религию в оружие, чтобы представить Украину как зло и позиционировать Россию как якобы защитника православных ценностей, считают американские аналитики.

Ранее митрополит Епифаний в комментарии Фактам ICTV заявил, что для украинцев служба ПЦУ в Киево-Печерской лавре ассоциируется с освобождением Херсона или Крыма.