Украинки с медицинской специальностью не будут подлежать обязательной мобилизации до 2026 года — Маляр

Январь, 08 в 18:57

Гражданки Украины, которые имеют медицинскую специальность, не будут подлежать обязательной мобилизации до 2026 года, а представительницы других профессий — только по добровольному желанию.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона Единые новости. Она отмечает, что сейчас правительство принимает изменения о системе учета военнообязанных.

— До 2026 года украинки, которые имеют медицинскую специальность — единственную, по которой они могут подлежать мобилизации, не будут иметь обязательной постановки на учет. Другие профессии — только добровольно, — уверяет заместитель главы Минобороны.

Маляр сообщила, что сейчас на фронте по собственному желанию за Украину воюют около 5 тыс. женщин. Она отмечает, что изменения для упрощения системы призыва были запланированы и разработаны Генштабом ВСУ еще до начала полномасштабной войны, начатой Россией.

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