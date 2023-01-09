Январь, 09 в 9:03

В Прикарпатьеоблэнерго сообщили, что в течение праздников сеть удалось снять избыточную нагрузку и пока не применять график отключений.

На 9 января диспетчером НЭК Укрэнерго доведен дневной лимит 312,7 МВт на дневной период суток с 07:00 до 24:00.

Графики отключений электроэнергии применяются с целью предотвращения нарушений режима работы энергосистемы Украины вследствие дефицита электрической мощности, когда недостаток можно предусмотреть хотя бы частично.

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График почасовых отключений света в Прикарпатье

1 очередь:

Подочереди 1.1, 1.2

С 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – очереди будут выключены

С 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочереди 1.3, 1.4

с 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены

с 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – возможны выключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2

с 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут выключены

с 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочереди 2.3,2.4

с 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – очереди будут выключены

с 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

3 очередь

Подочереди 3.1

с 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – очередь будет выключена

с 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения

Остальные часы подочереди с электроснабжением.

Подочередь 3.2

с 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена

с 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – возможны выключения

Остальные часы подочереди с электроснабжением.

Подочереди 3.3

с 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – очередь будет выключена

с 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – возможны выключения

Остальные часы подчеркнут с электроснабжением.

Подочереди 3.4

с 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – очередь будет выключена

с 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – возможны выключения

Остальные часы подчеркнут с электроснабжением.

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенная подочередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00. С 07:00 до 08:00 возможны выключения.

Обесточенная подочередь 4.2 будет с 16:00 до 20:00. С 20:00 до 21:00 возможны отключения.

Время включения и отключения может отличаться на 10-15 мин, необходимых для переключения очередей по команде диспетчера.

Часы и дни недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.

Источник: Прикарпаттяобленерго