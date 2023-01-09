Графики отключения электроэнергии в Ивано-Франковской области 9 января 2023
В Прикарпатьеоблэнерго сообщили, что в течение праздников сеть удалось снять избыточную нагрузку и пока не применять график отключений.
На 9 января диспетчером НЭК Укрэнерго доведен дневной лимит 312,7 МВт на дневной период суток с 07:00 до 24:00.
Графики отключений электроэнергии применяются с целью предотвращения нарушений режима работы энергосистемы Украины вследствие дефицита электрической мощности, когда недостаток можно предусмотреть хотя бы частично.
График почасовых отключений света в Прикарпатье
1 очередь:
Подочереди 1.1, 1.2
- С 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – очереди будут выключены
- С 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения
- Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочереди 1.3, 1.4
- с 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены
- с 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – возможны выключения
- Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
2 очередь
Подочереди 2.1, 2.2
- с 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут выключены
- с 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – возможные отключения
- Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
Подочереди 2.3,2.4
- с 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – очереди будут выключены
- с 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – возможные отключения
- Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.
3 очередь
Подочереди 3.1
- с 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – очередь будет выключена
- с 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения
- Остальные часы подочереди с электроснабжением.
Подочередь 3.2
- с 07:00 до 09:00, 15:00 до 17:00, 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена
- с 09:00 до 11:00, 17:00 до 19:00 – возможны выключения
- Остальные часы подочереди с электроснабжением.
Подочереди 3.3
- с 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – очередь будет выключена
- с 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – возможны выключения
- Остальные часы подчеркнут с электроснабжением.
Подочереди 3.4
- с 13:00 до 15:00, 21:00 до 23:00 – очередь будет выключена
- с 11:00 до 13:00, 19:00 до 21:00 – возможны выключения
- Остальные часы подчеркнут с электроснабжением.
Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.
- Обесточенная подочередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00. С 07:00 до 08:00 возможны выключения.
- Обесточенная подочередь 4.2 будет с 16:00 до 20:00. С 20:00 до 21:00 возможны отключения.
Время включения и отключения может отличаться на 10-15 мин, необходимых для переключения очередей по команде диспетчера.
Часы и дни недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.
Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.
Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.
Источник: Прикарпаттяобленерго