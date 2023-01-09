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Факты / Україна / Общество

Графики отключения света в Черновицкой области 9 января 2023

Юля Захарченко, редактор ленты
Світло електроенергія
Фото: Pexels

В Черновицкой области 9 января продолжают действовать графики стабилизационных отключений света. В настоящее время в регионе потребители поделены на 18 очередей, которым по расписанию выключают свет.

В Черновцыоблэнерго отмечают, что по техническим причинам нельзя гарантировать переключение энергии ровно в указанный час, потому что бригада должна доехать до энергообъекта и выполнить действия по технике безопасности.

Поэтому в компании предупреждают, что ограничения света могут отклоняться на 20-40 минут от часа, указанного в графике.

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Актуальный график отключения света в Черновицкой области можно просмотреть по ссылке.

Согласно расписанию актуальных отключений, есть два вида условных меток:

  • зеленый цвет – заживленные светом дома;
  • красный цвет – отсутствие электричества.

На сайте Черновцыоблэнерго по ссылке потребители могут узнать, в какую группу вошел их адрес в городе Черновцы и районах области. Там можно ввести населенный пункт, точный адрес и увидеть свое расписание.

По данным компании, в случае резкого непрогнозируемого увеличения нагрузки на сети диспетчер обязан немедленно снизить его, поэтому аварийные отключения применяются независимо от составленных графиков.

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