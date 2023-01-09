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Факты / Україна / Общество

На Херсонщине оккупанты начали “национализацию” местных предприятий — Генштаб

Юля Захарченко, редактор ленты
Російські окупанти
Фото: Минобороны

В поселке городского типа Нижние Серогозы Херсонской области псевдопрокуратура оккупационных властей начала работу по так называемой “национализации” местных предприятий.

По данным Генерального штаба ВСУ, враг продолжает нести потери на разных направлениях. В частности, в городскую больницу Лисичанска Луганской области только за первую неделю этого года доставили до 300 российских оккупантов.

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В частности, украинская авиация нанесла 17 ударов по районам захватчиков и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины одновременно ударили по одному пункту управления и одному району сосредоточения живой силы оккупантов.

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Источник: Генштаб ВСУ
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