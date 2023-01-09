Январь, 09 в 11:27

По состоянию на утро понедельника, 9 января, в Украине выросло потребление электроэнергии из-за холодов и начала рабочей недели. В частности, больше электричества стали потреблять промышленные объекты и бизнес.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании Укрэнерго.

– По состоянию на 11:00 9 января потребление в Украине возросло из-за снижения температуры и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочей недели, — отмечается в сообщении.

Чтобы сохранить баланс в энергосистеме, всем областям доведены лимиты потребления электричества. Они действуют с 4:00 до 24:00.

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При превышении лимитов будут применены аварийные отключения света.

Ситуация с электроснабжением остается сложной в прифронтовых регионах Украины на востоке и юге. Там в результате боевых действий были значительно повреждены электросети. К тому же, российские войска этой ночью обстреляли один из объектов генерации электричества на юге.

– Сейчас энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и самая мощная Запорожская АЭС, — подчеркнули в компании.

В Укрэнерго заверили, что постоянно работают над восстановлением объектов, поврежденных вражескими ракетами и дронами.

В компании призвали украинцев разумно потреблять электричество и попеременно включать энергоемкие приборы. Это позволит снизить нагрузку на энергосистему и снизить ограничения.

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил о возможности возобновления аварийных отключений света. Причиной является существенное похолодание в стране, в результате которого растет потребление электроэнергии. Кроме того, остается угроза нового ракетного удара РФ по энергетической инфраструктуре.

Источник: Укрэнерго