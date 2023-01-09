Графики почасовых отключений: как будут выключать свет во Львовской области 9 января
Львов и область с 3 января вернулись к графикам почасовых отключений электроэнергии.
По состоянию на 7 января у жителей Львова и области не превысили лимиты потребления, поэтому отключений не было.
9 января Львовоблэнерго просит жителей рационально использовать электричество, чтобы не пришлось вводить график почасовых отключений.
Что известно о графиках почасовых отключений во Львовской области
Найти информацию о своем доме можно на сайте Львовоблэнерго в разделе Почему нет света.
Для лучшего восприятия информации часы в графике обозначены тремя цветами:
- зеленый цвет – электроэнергия подается;
- оранжевый цвет – электроэнергия отсутствует;
- белый цвет – возможно отключение при необходимости.
– Если в графике отключений указано Возможно отключение (белый цвет), то по вашему адресу есть вероятность отсутствия электроэнергии, – объясняют во Львовоблэнерго.
Это зависит от ситуации в энергосистеме Украины и предписаний по ограничению мощности от НЭК Укрэнерго.
В то же время во Львовоблэнерго отмечают: если в какой-то момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период, энергетики будут это делать.
Почасовые отключения позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.
Источник: Львовоблэнерго