В Киевской области действуют стабилизационные графики отключения света
Новые графики стабилизационных отключений действуют в Киевской области, начиная с 3 января.
– Для равномерности и поочередности отключений света потребители были разделены на четыре группы вместо двух, как было раньше, – говорится в сообщении ДТЭК.
Новые графики состоят из трех категорий:
- Белый цвет на графике: в это время планируется включение света.
- Серый цвет на графике: в эти часы света не будет.
- Светло-серый цвет на графике: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.
Ознакомиться с графиками стабилизационных отключений в Киевской области можно на сайте ДТЭК.
Чтобы помочь энергетикам и уменьшить количество аварий, ДТЭК просит жителей Киевщины следовать определенным советам, в частности, запрограммировать таймеры работы программ на ночное время с 00:00 до 6:00 и выключать все энергоемкие приборы в комнатах, где нет людей.
Что нужно знать о графиках стабилизационных отключений в Киевской области:
Опубликованные графики – это графики возможных отключений, позволяющие подготовиться к отключению света, если у НЭК Укрэнерго будет необходимость сбалансировать энергосистему.
В компании стремятся, чтобы отключение каждого адреса длилось не более четырех часов с погрешностью 30 минут для переподключения между группами.
Свет по одному адресу не обязательно будет отсутствовать в течение всех временных промежутков, указанных в графике.
Если энергосистема будет работать корректно, отключений вообще не будет.
Если необходимо уменьшить нагрузку на энергосистему, отключения будут происходить в течение одного или нескольких временных промежутков.
Отключения всех промежутков времени, и особенно в ночное время, возможны только в критических случаях.
Стабилизационные отключения электроэнергии ввели из-за разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.