Январь, 10 в 10:17

10 января потребление электроэнергии в Ивано-Франковской области позволило не вводить отключение света для подочередей согласно графику.

Об этом сообщили в Прикарпатьеоблэнерго.

Как уточнили в компании, подочереди отключатся на час позже при условии роста нагрузки.

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Ранее в Прикарпатьеоблэнерго обнародовали ориентировочный график отключений на 10 января.

1 очередь

Подочереди 1.1, 1.2

С 01:00 до 03:00, с 07:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00 очереди будут выключены.

С 17:00 до 19:00 возможны отключения для подочереди 1.1,

а также с 05:00 до 07:00 и с 11:00 до 13:00 возможны отключения для подочередей 1.2.

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочереди 1.3, 1.4

С 00:00 до 01:00, 09:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 очереди будут выключены.

С 07:00 до 09:00, 19:00 до 21:00 возможны выключения для подочереди 1.3, а также с 13:00 до 15:00 возможны выключения для подочереди 1.4.

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2

С 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 очереди будут отключены.

С 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00 возможны отключения для подочереди 2.1,

а также с 21:00 до 23:00 возможны отключения для подочереди 2.2.

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочередь 2.3

С 03:00 до 05:00, с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00 очередь будет выключена.

С 07:00 до 09:00, 17:00 до 19:00 возможны отключения.

Остальные часы подочередь будет с электроснабжением.

Подочередь 2.4

С 03:00 до 05:00, с 07:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00 очередь будет выключена.

С 11.00 до 13.00 возможны выключения.

Остальные часы подочередь будет с электроснабжением.

3 очередь

Подочередь 3.1

С 01:00 до 03:00, с 09:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 очередь будет выключена.

С 19.00 до 21.00 возможны выключения.

Остальные часы подочередь будет с электроснабжением.

Подочередь 3.2

С 00:00 до 01:00, с 09:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 очередь будет выключена.

С 13:00 до 15:00 возможны отключения.

Остальные часы подочередь будет с электроснабжением.

Подочередь 3.3

С 03:00 до 05:00, с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00 и 23:00 до 24:00 очередь будет выключена.

С 09:00 до 11:00, 21:00 до 23:00 возможны отключения.

Остальные часы подочередь будет с электроснабжением.

Подочередь 3.4

С 05:00 до 07:00, с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00 и 23:00 до 24:00 очередь будет выключена.

С 15:00 до 17:00 возможны отключения.

Остальные часы подочередь будет с электроснабжением.

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена четвертая очередь.

Обесточенной подочередь 4.1 будет с 15:00 до 19:00. С 19.00 до 20.00 возможны выключения.

Обесточенной подочередь 4.2 будет с 08:00 до 12:00. С 07:00 до 08:00 возможны отключения.

Время включения и отключения может отличаться на 10-15 мин, необходимых для переключения очередей по команде диспетчера.

Часы и дни недели выключения света для каждой из групп смотрите по ссылке. Стоит отметить, что сейчас ситуация с электроэнергией критическая, поэтому выключать свет могут вне графика.

Отследить информацию об отключении и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.

Источник: Прикарпаттяобленерго