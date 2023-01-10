Январь, 10 в 19:29

Иногда у военных возникают разные ситуации, которые дают им право уволиться из рядов Вооруженных сил Украины по закону. Это можно сделать по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам.

Кто имеет право на увольнение из Вооруженных сил и как это сделать – читайте в материале.

Военный юрист Лилия Калашникова констатирует, что военная служба – это такая же работа, как и другие, и, несмотря на военное положение, есть исчерпывающий перечень оснований, на которые можно ссылаться для освобождения из рядов ВСУ.

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Общий порядок увольнения военнослужащих во время действия военного положения определен требованиями статьи 26 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

Кто имеет право на увольнение из Вооруженных сил: основания

По возрасту. При достижении предельного возраста пребывания на военной службе (для высшего офицерского состава – 65 лет, для остальных военнослужащих – 60 лет).

По состоянию здоровья. На основании заключения (постановления) ВВК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета.

В связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.

По семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу).

Одним из наиболее распространенных оснований для увольнения являются обстоятельства семейного характера. По закону, ссылаясь на семейные обстоятельства, можно увольняться:

Если вы воспитываете ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Если есть необходимость осуществления постоянного ухода за больной женой (или мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения. Наличие жены (супруга) среди лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы. Необходимость осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным. Если есть необходимость постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы. Если вы – военнослужащий, воспитывающий ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Эксперт добавляет, что особенностью увольнения по семейным обстоятельствам является то, что военнослужащий должен предоставить соответствующие документы, подтверждающие тот или иной факт.

Если вы воспитываете ребенка с инвалидностью, нужно добавить:

рапорт;

свидетельство о рождении ребенка;

документ, подтверждающий его инвалидность.

Если вы самостоятельно воспитываете несовершеннолетнего ребенка (до 18 лет), для увольнения необходимо подготовить следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о смерти второго супруга/свидетельство или решение суда о расторжении брака с определением места жительства ребенка с военнослужащим;

рапорт.

А еще, по словам юриста, с 1 октября действует закон № 2599-IX о дополнительных основаниях увольнения с военной службы во время военного положения.

Установлены дополнительные основания для увольнения с военной службы во время военного положения путем внесения изменений в подпункт Г пункта 2 части 4 статьи 26 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе, а именно — добавлена категория семейных обстоятельств для увольнения с военной службы во время военного положения: пребывание на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.

Как известно, мужчин почти не призывают в армию при наличии в семье троих детей.

Поэтому, если у военнослужащего, например, родился третий ребенок, это также может стать основанием для увольнения. Таким же обстоятельством может быть и оформление попечительства или документов по уходу за больным человеком. Для этого необходимо написать рапорт и добавить свидетельства о рождении детей.

Также бывает, что во время несения военной службы ухудшилось состояние здоровья. В таком случае следует написать рапорт на имя командира воинской части и начальника по медицинской части, чтобы был осуществлен осмотр. Военного должны направить на ВВК.

Эксперты проведут экспертизу, на основании которой сделают вывод, что это за заболевание и годен ли человек к дальнейшей службе.

Вывод ВВК оформляется соответствующим постановлением и может послужить основанием для того, чтобы военный написал рапорт об увольнении на имя командира воинской части. Такой же порядок действует и при возникновении семейных обстоятельств.

Для таких ситуаций необходимо: