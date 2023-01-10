Консульский учет военнообязанных: предусмотрена ли ответственность за уклонение
Украинцы, которые достигли призывного возраста и находятся за границей, обязаны стать на консульский и воинский учет в дипломатических учреждениях.
Об этом говорится на официальном сайте Кабмина. Постановление о новом порядке воинского учета приняли 30 декабря 2022 года.
Факты ICTV узнавали, какая ответственность предусмотрена, если мужчина не станет на консульский учет за рубежом.
Консульский учет для военнообязанных мужчин
В 2023 году ряд обязанностей по воинскому учету украинцев возложили на дипломатические учреждения Украины за рубежом.
Они должны уведомлять таких граждан о начале очередного призыва и способствовать их возвращению в Украину. Однако как именно будет реализован этот шаг, в постановлении Кабмина не прописано.
То есть под воинский учет могут попасть украинцы, которые живут за границей и стоят на консульском учете. Кстати, это не касается лиц, уехавших меньше чем на три месяца.
Консульский учет бывает двух видов: временный и постоянный.
Временный консульский учет — регистрация информации о месте пребывания за пределами нашей страны граждан Украины, которые временно находятся за границей.
Граждане Украины принимаются на временный консульский учет сроком на один год.
Указанный срок может быть увеличен в соответствии со сроком действия разрешения иностранного государства на проживание, выданного лицу, которое принимается на консульский учет, но не может превышать пяти лет.
Постоянный консульский учет — это регистрация информации о месте проживания граждан Украины, которые постоянно проживают за рубежом (оформили постоянное проживание).
Срок пребывания на постоянном консульском учете неограничен. Лицо, состоящее на таком учете, обязано каждые десять лет обращаться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины для актуализации данных о себе.
— Что касается постоянного консульского учета, то лица, которые там состоят, уже не являются военнообязанными. Их сняли с воинского учета, когда они выезжали из Украины на постоянное место жительства за границу.
Что касается временного консульского учета, то для того, чтобы на него стать, необходимо оплатить консульский сбор: €18 или $20. При этом никаких обязательств становиться на этот учет для лиц, которые выезжают за границу, не существует, — говорит юрист и адвокат Ростислав Кравец.
Эксперт добавляет, что временный консульский учет нужен для того, чтобы получать защиту от дипломатического учреждения за границей и иметь возможность там участвовать в голосовании.
По словам Кравца, постановка на временный консульский учет — добровольная.
— Смоделируем ситуацию: Центр комплектации в Украине обращается в консульское учреждение в определенной стране, имея соответствующую информацию, что лицо находится за границей, и направляет военнообязанному повестку, чтобы тот вернулся в Украину для уточнения данных или для прохождения медкомиссии.
Консульское учреждение должно самостоятельно разыскать это лицо, передать повестку и помочь вернуться в Украину. А после того, как человек прибудет в военкомат, Госпогранслужба не выпустит его обратно за границу, — рассказывает юрист.
По словам юриста, даже если мужчина не станет на консульский учет за рубежом, то уголовной или административной ответственности бояться не стоит.
— Что касается лиц, которые стали на консульский учет в одной стране, но переехали в другую и не сообщили об этом в зарубежное консульство Украины, то согласно законодательству, им не грозит никакая ответственность. Таких лиц просто снимут с консульского учета в той стране, из которой уехали, — отмечает эксперт.
Что же касается именно воинского учета, то по словам юриста, каждый военнообязанный должен стать на него за границей.
— Если мы говорим именно о воинском, а не о консульском учете, то если лицо уклоняется от воинского учета за рубежом, ему может грозить административная ответственность, — говорит юрист.
Соответственно, все мужчины, которые достигли 16-летнего возраста и находятся за границей, должны обратиться в консульское учреждение Украины и стать на воинский учет.
С собой нужно иметь паспорт гражданина Украины и соответствующие военно-учетные документы.
Фото: Нацгвардия