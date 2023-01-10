Не раньше апреля: Харченко объяснил, когда Украина сможет выйти из режима плановых отключений

Январь, 10 в 19:21

В Центре исследований энергетики считают, что Украина вряд ли выйдет из плановых отключений электроэнергии до апреля.

Об этом заявил руководитель Центра Александр Харченко.

— Исходя из возможных объемов закупок оборудования, исходя из того времени, которое необходимо, чтобы оно приехало, исходя из того графика потребления, который у нас есть, чтобы мы вышли из режима плановых отключений до апреля — это очень вряд ли, — сказал он.

Харченко добавил, что примерно в апреле украинцы снова получат нормальный доступ к электроэнергии.

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Однако условием для этого станет успешная нейтрализация ракетных российских угроз и быстрое восстановление.

Он также пояснил, что на данный момент графики отключений предсказуемы, но невозможно предсказать вражеские атаки.

Накануне в Укрэнерго сообщили, что в Украине выросло потребление электроэнергии из-за холодов и начала рабочей недели. В частности, больше электричества стали потреблять промышленные объекты и бизнес.

Источник: Media Center