Январь, 10 в 17:16

Поиск работы — это всегда стрессовый и непростой период, особенно если человек не имеет опыта. Найти хорошую работу после 30 лет — тоже задача не из легких, поскольку большинство работодателей не заинтересованы в таких работниках.

Факты ICTV подготовили несколько советов, которые помогут найти работу после 30 лет без опыта.

Подготовка и поиски

Любое дело следует начинать с собственной готовности. Если вы понимаете, что готовы выходить на работу, можно начинать поиски.

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Сначала вам стоит определиться, чем бы вы хотели заниматься. Это касается и мужчин, и женщин. Если за плечами у вас есть полученная специальность, это очень сужает круг поиска.

Если образования нет, или работать по специальности желание исчезло, стоит выделить для себя те сферы, где бы вы хотели работать.

Начинайте с малого

В начале рабочей карьеры не стоит рассчитывать на руководящие должности, особенно, если не имеете опыта. Поэтому обращайте внимание на объявления, предлагающие вакансии кассира, охранника, грузчика, разнорабочего, продавца-консультанта и тому подобное.

Все эти профессии открывают возможности карьерного роста. Все будет происходить постепенно, однако со временем вы сможете занять высшую должность. Да, уровень зарплат по таким специальностям ниже желаемого, но вы сможете зарабатывать себе на жизнь, не прекращая поиски основной работы.

Кроме того, опыт работы в таких сферах поможет освоить новые знания и навыки, которые пригодятся при составлении резюме для последующей работы.

Не обращайте внимания на стереотипные мнения, что робота на низовых позициях — это стыдно или не престижно! Помните, ни один человек не родился директором или руководителем могущественной корпорации. Все известные люди начинали свой путь с низов и постепенно выбирались наверх.

Важный момент: работа на низовых позициях делает вас ближе к людям, поэтому в будущем вы сможете открыть собственное дело, опираясь на полученные знания.

Пользуйтесь сайтами по поиску работы и не пренебрегайте Центром занятости

Прежде всего, вам нужно трезво проанализировать ситуацию, в которой вы сейчас находитесь. Не стоит пренебрегать помощью, которую предлагает государство.

Если вы находитесь в относительно безопасном регионе Украины, первое, что нужно сделать – встать на учет в Центре занятости. Тем более, сделать это можно онлайн, через портал Дія.

Украинцам, вставшим на учет, государство выплачивает, как и раньше, пособие по безработице. Максимальный показатель такой помощи в Украине в 2023 году – 6 700 грн.

Если становиться на учет по безработице желания нет, можно воспользоваться различными сайтами и Telegram-каналами.

Платформы для поиска работы:

Telegram-каналы для поиска работы:

Важно понимать — хотите вы работать онлайн или офлайн. Здесь все зависит от вас, если имеете возможность работать из офиса, выбирайте офлайн-работу.

Также важным шагом является составление резюме. Несмотря на то, будете вы работать удаленно или нет, работодатель должен понимать, кого принимает на работу.

Помните, что из-за отсутствия прямого контакта с работодателем на собеседовании, менеджеры по персоналу более подробно изучают содержательность вашего резюме.

О том, как составлять резюме без опыта работы, мы писали ранее.

Несколько советов

Не бойтесь быть стажером.

Если вам 30 лет и вы не имеете опыта работы, будьте готовы к стажерской работе: там что-то принести, здесь кофе сделать, там в бумагах покопаться.

Главное — это показать работодателю потенциал и желание работать. Стремление к работе руководители всегда отмечают, поэтому за несколько недель вам удастся получить полноценное место в компании.

Поможет хобби.

Имеете ли вы особый навык? Возможно, вы классно шьете, вяжете или делаете игрушки, а может, вы прекрасно рисуете или делаете маникюр?

Если да, то можете смело работать на себя, предоставляя людям свои услуги.

Сегодня открыть собственное дело очень просто: можно просто создать бизнес-страницу в социальных сетях и продавать свои услуги. А продвинуть мини-бизнес поможет сарафанное радио. Сначала к вам будут обращаться знакомые и друзья, а потом начнут появляться новые клиенты, которые будут готовы отдать деньги за ваш товар или услугу.

Идите на курсы.

Даже если вы не имеете никакого опыта, сегодня есть множество профессий, которые можно освоить за несколько месяцев. В этом помогут специальные курсы и школы для взрослых.

Обучение там не бесплатно, однако результат того стоит. В частности, можно научиться интернет-маркетингу, овладеть SMM или профессиями project manager, HR manager, CEO-специалист, WEB-дизайнер, бухгалтер ФЛП, копирайтер и тому подобное.

После курсов вы будете иметь профессию в руках, поэтому сможете работать фрилансером или устроиться на работу уже с определенным опытом.