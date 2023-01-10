Свет будут выключать на более длительный период – гендиректор Yasno

Январь, 10 в 21:38

В энергосистеме Украины растет дефицит мощности, потому свет будут отключать на более длительный период.

Об этом сообщил гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.

— Объемы ограничений сейчас такие, что свет, наиболее вероятно, будут отключать в светло-серых зонах графика. Это сложно принять после длительного времени без отключений, но такова наша новая реальность сейчас. Генерация не увеличится, а потребление растет. Тот же дефицит становится больше, — написал он в Facebook.

По его словам, до конца марта нужно быть готовым к любым ситуациям.

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Коваленко объяснил, что распределением света между потребителями занимаются диспетчеры операторов системы распределения. Им доводят до сведения ограничения, с которыми работает энергосистема в конкретный момент времени.

Самой первой задачей по обеспечению диспетчеров является подключение критической инфраструктуры.

– Эти объекты должны быть заживлены непрерывно, они – наиболее приоритетные. Это больницы, пожарки, коммунальные предприятия. Обычно они потребляют около 25–30% от общих объемов. Далее следует сбалансированно распределить остальную электроэнергию между бытовыми потребителями и бизнесами. Здесь в ход идут очереди и группы, – написал гендиректор Yasno.