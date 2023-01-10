В Ивано-Франковске за рождение ребенка будут платить по 20 тыс. грн: главные условия

Январь, 10 в 14:47

Городские власти Ивано-Франковска для увеличения рождаемости решили поощрять семьи деньгами. В частности, родителям детей, которые родились с 1 января 2023 года в городском перинатальном центре, будут выплачивать из местного бюджета по 20 тыс. грн.

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

— Если вы из нашей общины и родили малыша в 2023 году в городском роддоме, то сможете получить из городского бюджета разовую помощь 20 тыс. грн, а если папа или мама ребенка военные — то 50 тыс. грн, — уточнил мэр города.

В то же время Марцинкив отметил, что его заместитель еще должен разработать соответствующую программу, и когда она заработает, можно получить выплаты на детей.

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Глава объяснил такое решение местной власти неутешительной статистикой рождаемости за последнее время.

— Поэтому стараемся, чтобы козацкому роду не было перевода! — добавил Марцинкив.

Помощь от государства при рождении малыша составляет 41 280 грн. Однако полную сумму дают не сразу.

Сначала выплачивают первую часть помощи — 10 320 грн, далее равными частями в течение трех лет ежемесячно перечисляют 860 грн.