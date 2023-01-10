Январь, 10 в 14:15

Украинцы имеют право на получение определенной социальной помощи. Она может быть разной и зависит от потребностей и положения каждого гражданина Украины.

Например, в Украине можно получить выплаты для ВПЛ, пенсии, субсидии, помощь малообеспеченным семьям, государственную социальную помощь лицам, которые не имеют права на пенсию, лицам с инвалидностью и др.

Чтобы получить социальную помощь, необходимо обращаться в соответствующие органы социальной защиты населения, Центр предоставления административных услуг или в Пенсионный фонд Украины, который с 1 января 2023 года начал выплачивать некоторую социальную помощь.

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Как узнать, начислена ли вам социальная помощь 2023 онлайн, читайте в нашем материале.

Субсидии

Информация о размере начисленной компенсации содержится в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий.

На специальном портале от Минсоцполитики есть возможность онлайн проверить начисление субсидии, ее размер на отопительный и неотопительный сезоны. Для этого нужно знать только почтовый адрес получателя.

Узнать, начислена ли вам субсидия и в каком размере, можно с помощью государственного портала subsidii.ioc.gov.ua.

Там необходимо ввести свои личные данные – область, город, улицу, номер дома и квартиры, и нажать кнопку Поиск.

Пенсионные выплаты

Пенсионный фонд Украины на своем портале электронных услуг позволяет пользователям проверить свой страховой стаж, размер пенсии, ее вид, дату начисления и тому подобное.

Благодаря этому можно быстро узнать, какой размер пенсии будет вам выплачиваться.

Если вы уже достигли пенсионного возраста, однако не знаете размер и дату начисления пенсии, проверить это можно онлайн через Портал электронных услуг от ПФУ. Подробную инструкцию смотрите в нашем материале.

Также в 2023 году Пенсионный фонд будет выплачивать:

пособие по временной потере трудоспособности;

пособие по беременности и родам;

пособие на погребение застрахованным лицам, в т.ч. пострадавшим на производстве;

единовременные и ежемесячные страховые выплаты пострадавшим на производстве и членам их семей.

Чтобы узнать о начислении этих социальных выплат, стоит позвонить по номеру 0 800 503 753.

ВПЛ

Проверить, начислены ли вам выплаты для внутренне перемещенных лиц, можно самостоятельно через онлайн-банк, в котором вы оформляли карту.

Специального реестра или сервиса для проверки начисления выплат нет, однако вы можете позвонить на горячую линию Правительственного контактного центра по номеру 15-45.

Выплаты по безработице

Проверить, начислена ли вам эта социальная помощь, можно по телефону горячей линии Государственного центра занятости 0800-33-70-20.

Специалисты горячей линии уточняют у вас такую информацию:

Центр занятости регистрации. Фамилия, имя, отчество. Дата рождения. Номер учетной карточки плательщика налога (по возможности).

Пособие по безработице начисляется центрами занятости и выплачивается через банк.

Другие виды помощи

Получить информацию о начислении какой-либо социальной помощи можно в структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения районных, районных государственных администраций, исполнительных органах городских и районных советов.

Однако единого реестра или базы, где можно проверить это онлайн, нет. Поэтому вам необходимо лично обращаться в тот орган, куда вы подавали заявление на получение той или иной социальной помощи.

Или вы можете позвонить на горячую линию тех учреждений, куда подавали заявку на получение социальной помощи.