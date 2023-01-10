Во Львове и области до сих пор действуют аварийные отключения электроэнергии
Во Львове и области, начиная с 9 января, действуют аварийные отключения электроэнергии.
Таково было распоряжение диспетчера НЭК Укрэнерго во Львовской области.
Применили аварийные отключения, чтобы не сработали гидроресурсы.
Также на такое решение повлияло значительное похолодание в восточных областях и превышение потребления мощности сверх установленного предела.
Об отменении ограничений во Львовоблэнерго пока не сообщали.
Что известно о графиках почасовых отключений во Львовской области
Найти информацию о своем доме можно на сайте Львовоблэнерго в разделе Почему нет света.
Для лучшего восприятия информации часы в графике обозначены тремя цветами:
- зеленый цвет – электроэнергия подается;
- оранжевый цвет – электроэнергия отсутствует;
- белый цвет – возможно отключение при необходимости.
– Если в графике отключений указано Возможно отключение (белый цвет), то по вашему адресу есть вероятность отсутствия электроэнергии, – объясняют во Львовоблэнерго.
Это зависит от ситуации в энергосистеме Украины и предписаний по ограничению мощности от НЭК Укрэнерго.
В то же время во Львовоблэнерго отмечают: если в какой-то момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период, энергетики будут это делать.
Почасовые отключения позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.
Источник: Львовоблэнерго