Январь, 10 в 9:42

Во Львове и области, начиная с 9 января, действуют аварийные отключения электроэнергии.

Таково было распоряжение диспетчера НЭК Укрэнерго во Львовской области.

Применили аварийные отключения, чтобы не сработали гидроресурсы.

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Также на такое решение повлияло значительное похолодание в восточных областях и превышение потребления мощности сверх установленного предела.

Об отменении ограничений во Львовоблэнерго пока не сообщали.

Что известно о графиках почасовых отключений во Львовской области

Найти информацию о своем доме можно на сайте Львовоблэнерго в разделе Почему нет света.

Для лучшего восприятия информации часы в графике обозначены тремя цветами:

зеленый цвет – электроэнергия подается;

оранжевый цвет – электроэнергия отсутствует;

белый цвет – возможно отключение при необходимости.

– Если в графике отключений указано Возможно отключение (белый цвет), то по вашему адресу есть вероятность отсутствия электроэнергии, – объясняют во Львовоблэнерго.

Это зависит от ситуации в энергосистеме Украины и предписаний по ограничению мощности от НЭК Укрэнерго.

В то же время во Львовоблэнерго отмечают: если в какой-то момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период, энергетики будут это делать.

Почасовые отключения позволяют энергетикам как можно быстрее восстановить поврежденные энергообъекты, балансировать систему и обеспечивать энергопитанием всех потребителей.

Источник: Львовоблэнерго