Январь, 10 в 7:15

Недавно Верховная Рада Украины проголосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации до 19 февраля 2023 года.

Таким образом, в 2023 году мобилизовать могут граждан от 18 до 60 лет, которые способны выполнять воинский долг.

Как будет происходить всеобщая мобилизация в 2023 году и кто подлежит под призыв, читайте в материале Фактов ICTV.

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Что такое всеобщая мобилизация 2023

С 24 февраля 2022 года этот термин знаком каждому украинцу. Всеобщая мобилизация — это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, который проводится одновременно на всей территории Украины.

Продолжается такая мобилизация 90 суток после объявления, но может быть продлена еще на 90 дней. С началом полномасштабной войны военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продолжали уже четыре раза:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября по 19 февраля 2023 года.

После объявления всеобщей мобилизации в государстве проводятся специальные мероприятия, в частности, призыв военнообязанных в ВСУ на службу.

При необходимости указанные лица призываются на военную службу командирами соответствующих воинских частей по распоряжению Генерального штаба ВСУ.

Поскольку всеобщая мобилизация продолжается в Украине с февраля 2022 года, существенных изменений в 2023 году украинцы не почувствуют. Военнообязанным мужчинам продолжат поступать повестки. После этого мужчина должен явиться по вызову военкомата и встать на учет.

Всеобщая мобилизация происходит в четыре этапа, которые внедряются в соответствии с потребностями и возможностями во время активных боевых действий.

Первая волна — это оперативный резерв. Речь идет о бывших военнослужащих в возрасте до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили в армии. Преимущественно это ветераны АТО или бойцы ООС. Вторая волна — бывшие военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту и не попали в первую очередь. Третья волна — мобилизационный резерв. Офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры университетов. Четвертая волна — так называемый общественный резерв. Призываются все граждане Украины, которые не имеют ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

Однако в Украине эти очереди не определены на государственном уровне, поэтому официально не действуют.

Кого будут мобилизовать в 2023 году

Во время мобилизации призвать на службу могут всех военнообязанных граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для отсрочки или исключения с учета.

В 2023 году в первую очередь будут мобилизовать мужчин в возрасте до 60 лет, которые способны выполнять воинский долг.

Как правило, в военкоматах предпочитают призыв лиц, имеющих военный и боевой опыт.

Вместе с тем, военное руководство не отрицает, что для комплектации подразделений профессионалами определенных специальностей могут призываться мужчины без боевого опыта, если нужна их специализация.

То есть, когда в армии понимают, что им не хватает людей определенных профессий, они будут призывать только тех, кто сможет удовлетворить этот недокомплект.

Но перед началом становления на военную службу они обязательно проходят обучение.

Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.